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Тренер Руха: Волнений как таковых нет, к Заре готовимся в штатном режиме

Премьер-лига
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Первый матч Виталия Пономарева в качестве главного тренера Руха

Тренер Руха: Волнений как таковых нет, к Заре готовимся в штатном режиме

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против "Зари".

"Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Все хорошо выполняют работу, которую мы запланировали. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. Конечно, для меня это первая игра на посту главного тренера. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме.

Видим по результатам "Зари", что это очень хорошая команда. В последнем матче они обыграли "Динамо" (Киев). Демонстрируют интересный футбол. Их тренер в свое время работал в системе "Шахтера", сейчас в "Заре" он пропагандирует атакующий футбол, они играют по схеме 4-3-3. Считаю, что "Заря" – одна из сильнейших команд в нашем чемпионате", - сказал Пономаренко.

Напомним, что поединок "Заря" – "Рух" состоится в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 15:00.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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