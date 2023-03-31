Тренер Руха: Волнений как таковых нет, к Заре готовимся в штатном режиме

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против "Зари".

"Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Все хорошо выполняют работу, которую мы запланировали. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. Конечно, для меня это первая игра на посту главного тренера. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме.

Видим по результатам "Зари", что это очень хорошая команда. В последнем матче они обыграли "Динамо" (Киев). Демонстрируют интересный футбол. Их тренер в свое время работал в системе "Шахтера", сейчас в "Заре" он пропагандирует атакующий футбол, они играют по схеме 4-3-3. Считаю, что "Заря" – одна из сильнейших команд в нашем чемпионате", - сказал Пономаренко.