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Голкипер Ворсклы U-19 голом головой в компенсированное время принес ничью своей команде - ВИДЕО
What a goal
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Драматичным получился матч юношеских (U-19) команд"Александрии" и "
Битва получилась эпичной - судья матча Максим Скрипник показал футболистам обеих команд сразу девять желтых и три красные карточки, команды не забили два пенальти, ну а сам поединок завершился вничью 1:1.
Интересно, что ничью для полтавчан спас голкипер Дмитрий Ященко, который подключился на подачу углового у ворот соперника и ударом головой сравнял счет.
#Ященко ????— ФК ВОРСКЛА (@vorsklacomua) March 31, 2023
Так, так... ЦЕ. НАШ. ВОРОТАР!
1️⃣????1️⃣ @FCO1948 #ФКВП #FCVP pic.twitter.com/gyeSUPmpDg
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