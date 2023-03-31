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Голкипер Ворсклы U-19 голом головой в компенсированное время принес ничью своей команде - ВИДЕО

Премьер-лига
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Голкипер Ворсклы U-19 голом головой в компенсированное время принес ничью своей команде - ВИДЕО

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Драматичным получился матч юношеских (U-19) команд"Александрии" и "Ворсклы" в 19-м туре чемпионата Украины.

Битва получилась эпичной - судья матча Максим Скрипник показал футболистам обеих команд сразу девять желтых и три красные карточки, команды не забили два пенальти, ну а сам поединок завершился вничью 1:1.

Интересно, что ничью для полтавчан спас голкипер Дмитрий Ященко, который подключился на подачу углового у ворот соперника и ударом головой сравнял счет.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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