Голкипер Ворсклы U-19 голом головой в компенсированное время принес ничью своей команде - ВИДЕО

Драматичным получился матч юношеских (U-19) команд"Александрии" и " Ворсклы " в 19-м туре чемпионата Украины.

Битва получилась эпичной - судья матча Максим Скрипник показал футболистам обеих команд сразу девять желтых и три красные карточки, команды не забили два пенальти, ну а сам поединок завершился вничью 1:1.

Интересно, что ничью для полтавчан спас голкипер Дмитрий Ященко, который подключился на подачу углового у ворот соперника и ударом головой сравнял счет.