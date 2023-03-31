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Вирт: Все игроки верят, что безвыигрышная серия закончится в матче с Кривбассом

Премьер-лига
(2 голосов)

Очень важный матч для Вереса

Вирт: Все игроки верят, что безвыигрышная серия закончится в матче с Кривбассом

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Выполнили все то, что запланировали. Ребята хорошо поработали на протяжении недели. Все покажет игра. Настроение боевое.

Есть безвыигрышная серия, но все игроки верят, что она завтра закончится. Мы должны повысить процент реализации голевых моментов, которые мы создаем", – сказал Вирт.

Напомним, что поединок Верес – Кривбасс состоится в субботу, 1 апреля, и начнется в 14:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
VERES TV

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