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Вирт: Все игроки верят, что безвыигрышная серия закончится в матче с Кривбассом
Очень важный матч для Вереса
Фото: НК Верес
Главный тренер "
"Выполнили все то, что запланировали. Ребята хорошо поработали на протяжении недели. Все покажет игра. Настроение боевое.
Есть безвыигрышная серия, но все игроки верят, что она завтра закончится. Мы должны повысить процент реализации голевых моментов, которые мы создаем", – сказал Вирт.
Напомним, что поединок Верес – Кривбасс состоится в субботу, 1 апреля, и начнется в 14:00.
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