Вирт: Все игроки верят, что безвыигрышная серия закончится в матче с Кривбассом

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Выполнили все то, что запланировали. Ребята хорошо поработали на протяжении недели. Все покажет игра. Настроение боевое.

Есть безвыигрышная серия, но все игроки верят, что она завтра закончится. Мы должны повысить процент реализации голевых моментов, которые мы создаем", – сказал Вирт.