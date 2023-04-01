  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вирт против Вернидуба

Верес - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Народный клуб" не выиграл ни одного матча в 2023 году. Ровенчане даже несмотря на то, что играют на своей арене "Авангард", не имеют ни одной домашней победы в этом сезоне, показывая худшие результаты в лиге в родных стенах. "Кривбасс" приезжает к "Вересу" с серией из трех подряд матчей без поражений в гостях. Смогут ли подопечные Юрия Вернидуба продолжить эту серию и еще больше сократить отставание еврокубковой зоны? Матч обещает быть очень интригующим.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 19-й тур
1 апреля. Начало в 14:00
"Верес" - "Кривбасс"
Трансляция – телеканал Setanta Sports+ на медиасервисе MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Верес - Кривбас дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Шахтер прибыл на поезде в Одессу на матч с Черноморцем
yellow-arrow
Минай принимает Ингулец на старте 19 тура УПЛ. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Война за еврокубки. Как юристы помогли запорожскому Металлургу обойти Металлист. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде