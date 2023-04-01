Верес - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Народный клуб" не выиграл ни одного матча в 2023 году. Ровенчане даже несмотря на то, что играют на своей арене "Авангард", не имеют ни одной домашней победы в этом сезоне, показывая худшие результаты в лиге в родных стенах. "Кривбасс" приезжает к "Вересу" с серией из трех подряд матчей без поражений в гостях. Смогут ли подопечные Юрия Вернидуба продолжить эту серию и еще больше сократить отставание еврокубковой зоны? Матч обещает быть очень интригующим.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 19-й тур

1 апреля. Начало в 14:00

"Верес" - "Кривбасс"

Трансляция – телеканал Setanta Sports+ на медиасервисе MEGOGO