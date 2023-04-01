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Верес - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вирт против Вернидуба
Фото: НК Верес
"Народный клуб" не выиграл ни одного матча в 2023 году. Ровенчане даже несмотря на то, что играют на своей арене "Авангард", не имеют ни одной домашней победы в этом сезоне, показывая худшие результаты в лиге в родных стенах. "Кривбасс" приезжает к "Вересу" с серией из трех подряд матчей без поражений в гостях. Смогут ли подопечные Юрия Вернидуба продолжить эту серию и еще больше сократить отставание еврокубковой зоны? Матч обещает быть очень интригующим.
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Чемпионат Украины. 19-й тур
1 апреля. Начало в 14:00
"Верес" - "Кривбасс"
Трансляция – телеканал Setanta Sports+ на медиасервисе MEGOGO
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