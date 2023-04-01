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Металлист - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва середняка и аутсайдера
Фото: Олександр Приходько
Идущий в этом году без побед харьковский "Металлист" опустился уже на 15-е место в таблице. Просвета ныне не видно, ибо дважды в этом году коллектив Огненовича проигрывал прямым конкурентам. И это плохо. Попытаться все исправить можно попробовать в игре против "Колоса", который не блещет в атаке и уже потерял шансы зацепиться за зону еврокубков.
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"Металлист" 13:00 "Колос"
VBET-лига. 19-й тур
1 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"
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