Металлист - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Идущий в этом году без побед харьковский "Металлист" опустился уже на 15-е место в таблице. Просвета ныне не видно, ибо дважды в этом году коллектив Огненовича проигрывал прямым конкурентам. И это плохо. Попытаться все исправить можно попробовать в игре против "Колоса", который не блещет в атаке и уже потерял шансы зацепиться за зону еврокубков.

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"Металлист" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 19-й тур

1 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"