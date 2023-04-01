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Шахтер прибыл на поезде в Одессу на матч с Черноморцем

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" ехали в вагоне купе

Шахтер прибыл на поезде в Одессу на матч с Черноморцем

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" прибыл в Одессу в преддверии матча против "Черноморца". "Горняки" приехали в город на Юге Украины поездом.

Подопечные Йовичевича 31 марта отправились из Львова ночным поездом в Одессу. До этого у команды было теоретическое занятие и вечерняя тренировка.

1 апреля у "Шахтера" запланирована предматчевая тренировка в Одессе. А в воскресенье, 2 апреля, дончане сыграют против "Черноморца" в рамках 19 тура УПЛ.

Перед этим поединком "горняки" лидируют в турнирной таблице, а "моряки" идут на 11 позиции. Между командами разрыв в 24 очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (4)
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varenik3970 (Минск)
01.04.2023 в 12:37
Можно и нужно с Шахтером бодаться , тем более дома ! пора забирать у них очки ! ЧО всю злость в кулак и вперед !!!
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+3
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
01.04.2023 в 14:21
переживай лучше за своё .....динамо минск.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
01.04.2023 в 12:24
ЧО только не проиграть --там такие же игроки как и вы
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+3
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
01.04.2023 в 14:22
не надорвись ....."эксперт"
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0
0

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