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Шахтер прибыл на поезде в Одессу на матч с Черноморцем
"Горняки" ехали в вагоне купе
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" прибыл в Одессу в преддверии матча против "Черноморца". "Горняки" приехали в город на Юге Украины поездом.
Подопечные Йовичевича 31 марта отправились из Львова ночным поездом в Одессу. До этого у команды было теоретическое занятие и вечерняя тренировка.
1 апреля у "Шахтера" запланирована предматчевая тренировка в Одессе. А в воскресенье, 2 апреля, дончане сыграют против "Черноморца" в рамках 19 тура УПЛ.
Перед этим поединком "горняки" лидируют в турнирной таблице, а "моряки" идут на 11 позиции. Между командами разрыв в 24 очка.
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