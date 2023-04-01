Шахтер прибыл на поезде в Одессу на матч с Черноморцем

Донецкий "Шахтер" прибыл в Одессу в преддверии матча против "Черноморца". "Горняки" приехали в город на Юге Украины поездом.

Подопечные Йовичевича 31 марта отправились из Львова ночным поездом в Одессу. До этого у команды было теоретическое занятие и вечерняя тренировка.

1 апреля у "Шахтера" запланирована предматчевая тренировка в Одессе. А в воскресенье, 2 апреля, дончане сыграют против "Черноморца" в рамках 19 тура УПЛ.

Перед этим поединком "горняки" лидируют в турнирной таблице, а "моряки" идут на 11 позиции. Между командами разрыв в 24 очка.