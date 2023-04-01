УПЛ. Минай - Ингулец 1:2. Характер превыше всего

В этом сезоне "Минай" установил свою историческую серию на элитарном уровне – три подряд матча без поражений. Подобного рода историческое достижение было и у "Ингульца" – четыре подряд победы в УПЛ. Это маленькие клубы, маленькие команды, так что в контексте их выступлений уместно говорить о таких небольших достижениях. Ведь на глобальные успехи команды не претендуют.

Их главная цель на сезон – остаться в УПЛ. Так что очный поединок имел огромное значение для будущих перспектив. Пикантности добавлял тот факт, что до сегодняшнего дня у соперников была абсолютно равная статистика (по одной победе каждой из сторон и пять ничьих). И даже показатели забитых-пропущенных были одинаковы (8:8). По контексту сегодня вроде как напрашивалась ничья, но ни один из тренеров не отказался бы от полноценных трех очков.

Способны ли были Шаран и Ковалец в этом матче рисковать? Сложно сказать. Первый тайм прошел в классической не очень зрелищной борьбе. Гости несколько больше владели инициативой, но не создавали моментов. На лицо – низкое исполнительское мастерство. Не фонтанировал и "Минай", но пригодилась домашняя заготовка во время углового. Пономарь подал от флажка, а Юрий Кравчук в падении головой метко пробил в угол.

Интересно, что Юрий Кравчук оказался в основе не без стечения обстоятельств. Если бы не дисквалификация, в центре защиты наверняка играл бы Немчанинов. С другой стороны, Шаран не выставил в основе Олега Горина. А это уже тренерское чувство. И еще один интересный нюанс: гол центрального защитника во втором матче подряд. С "Колосом" результативный удар Кравчука стал победным. С "Ингульцом" для этого итога предстояло выдержать еще один тайм.

Шарана не очень устраивало то обстоятельство, что его команда прижималась к воротам, отказалась от мяча, редко бежала в контратаки. В таком стиле игры на удержание всегда есть риск потерять преимущество из-за малейшей ошибки. Но суть матча во втором тайме не изменилась. "Минай" так же прижимался к воротам, но "Ингулец" сначала не мог воспользоваться своим преимуществом.

Даже моментов было не достаточно. До поры до времени самыми острыми (и вызывавшими возмущение Ковальца) моментами оставались попадания мяча в руку Мельнику. Одно произошло до перерыва, другое – после возобновления игры. Монзуль решила, что в обоих случаях был "неожиданный мяч".

Шанс на миллион у "Ингульца" подвернулся чуть позже. И он был потерян. После затяжной позиционной атаки на ударную позицию вывели Головкина, но с близкого расстояния он пробил низом точно туда, где находился Бандура.

Потом еще был удар Кучеренко (выше ворот) – но это уже не то, что у Головкина. Так же и Ковалев своим ударом не был максимально близок к успеху (как на противоположной стороне поля – Гечев). У другой команды после таких нереализованных шансов и перманентных неудач в атаке опустились бы руки, но не у петровчан. Они продолжили нагнетать и буквально затолкали мяч в сетку, воспользовавшись неуверенным выходом Бандуры. Формально это автогол Мельника, но фактически "Ингулец" создал такую ситуацию, в которой соперник не мог не ошибиться - 1:1.

Все бы ничего, но "Минай" после такого удара в сознание не пришел. И теперь уже защищался панически. А фактически – не защищался, а привозил себе проблемы. Мельник в итоге таки "доигрался" руками, привезя пенальти на 90+4-й минуте. Его реализовал Квоалев.

Такие матчи очень показательны. Одни забили и защищались всю игру, а другие нагнетали. И награда нашла того, кто больше хотел, у кого более крепкий характер.

УПЛ. 19-й тур. 01.04.2023

Минай. "Миинай-Арена"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль

ФК "Минай" - "Ингулец" 1:2

Голы: Юрий Кравчук 21 - Александр Мельник 85 (авт.), Максим Ковалев 90+4 (пен.)

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин (Андрей Булеза 66), Юрий Кравчук, Михаил Гечев, Руслан Паламар (Олег Вишневский 46), Егор Твердохлеб (Юрий Коломоец 89), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Александр Мельник, Михаил Шишка (Сергей Петько 82), Валерий Рогозинский

"Ингулец": Олег Билык, Александр Козак, Даниил Кравчук (Юрий Козыренко 59), Александр Кучеренко (Денис Резепов 82), Иван Головкин (Владимир Одарюк 24), Сергей Ченбай (Максим Марусич 46), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук

Предупреждения: Егор Твердохлеб 17, Александр Мельник 90+4