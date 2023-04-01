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Центральный защитник Миная забил во втором матче подряд – ВИДЕО

Премьер-лига
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За два поединка он забил столько же, столько до этого в УПЛ в целом

Центральный защитник Миная забил во втором матче подряд – ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ "Минай" встречается с "Ингульцем". Счет в матче был открыт на 21-й минуте подопечными Шарана.

Закарпатцы забили благодаря стандарту: центрбек Юрий Кравчук удачно сыграл головой.

Защитник отличился во втором матче подряд. В предыдущем поединке против "Колоса" Юрий забил победный гол.

Для Кравчука это четвертый мяч в УПЛ. В общей сложности он провел в Высшем дивизионе 17 матчей. Защитник стал игроком "Миная" прошлым летом, но только в последних трех поединках он вышел в старте.

В матче между закарпатцами и “Ингульцем” идет второй тайм. За событиями встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай Юрий Кравчук
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