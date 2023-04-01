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Сетанта анонсировала матч Минай – Ингулец на YouTube, но затем отменила трансляцию

Премьер-лига
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Причины достаточно банальны

Сетанта анонсировала матч Минай – Ингулец на YouTube, но затем отменила трансляцию

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Официальный вещатель Украинской Премьер-лиги Setanta Sports на своих ресурсах анонсировал, что матч 19-го тура УПЛ между “Минаем” и “Ингульцем” будет транслироваться на YouTube. Однако сделать обещанное не удалось.

Setanta опубликовала трансляцию матча за несколько минут до начала. Правда, болельщики так и не смогли посмотреть матч в свободном доступе. Спустя 20 минут матча компания выступила с обращением.

“Из-за технических проблем матч “Минай” – “Ингулец” не будет показан на YouTube. Приносим извинения”, - говорится в Telegram-канале Setanta.

Отметим, что в 19-м туре были анонсированы два матча, транслируемых Setanta, на платформе YouTube. Кроме поединка между “Минаем” и “Ингульцем” также будет попытка посмотреть встречу между Вересом и Кривбассом. Матч в Киеве запланирован на 14:00.

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай Телеканал Setanta Sports
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