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Сетанта анонсировала матч Минай – Ингулец на YouTube, но затем отменила трансляцию
Причины достаточно банальны
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Официальный вещатель Украинской Премьер-лиги Setanta Sports на своих ресурсах анонсировал, что матч 19-го тура УПЛ между “Минаем” и “Ингульцем” будет транслироваться на YouTube. Однако сделать обещанное не удалось.
Setanta опубликовала трансляцию матча за несколько минут до начала. Правда, болельщики так и не смогли посмотреть матч в свободном доступе. Спустя 20 минут матча компания выступила с обращением.
“Из-за технических проблем матч “Минай” – “Ингулец” не будет показан на YouTube. Приносим извинения”, - говорится в Telegram-канале Setanta.
Отметим, что в 19-м туре были анонсированы два матча, транслируемых Setanta, на платформе YouTube. Кроме поединка между “Минаем” и “Ингульцем” также будет попытка посмотреть встречу между Вересом и Кривбассом. Матч в Киеве запланирован на 14:00.
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