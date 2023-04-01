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Ковалец: Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты – во втором мы перестроились
Тренер рад победе в сегодняшнем матче
Фото: ФК Ингулец
Наставник "Ингульца" Сергей Ковалец подвел итоги после победы над "Минаем" (2:1) в поединке УПЛ:
– Это был эмоциональный матч, две команды проводят четвертый тур во второй части сезона на хорошем уровне, проводят боевые игры. Сегодня обе могли выиграть. Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты, во втором мы перестроились, благодаря командным действиям и настроению сравняли счет и забили победный мяч в конце.
Хотел бы еще сказать слова благодарности ВСУ. Мы понимаем, что благодаря нашим воинам мы играем в футбол. Стараемся развиваться. Мы вчера тренерским штабом и руководством сыграли матч с пограничниками в Ужгороде. Они сегодня были на матче, я спросил – за кого болеют. Сказали, что болеют за Украину.
– Какие у вашей команды задачи на сезон?
– Мы тренируем, среди прочего, еще и детей, молодое поколение, хотим давать им развиваться. Вышли молодые игроки, задача стоит играть в хороший качественный футбол. Но сегодня много сообщений о том, что футбол – это жизнь, много борьбы. Так что мы и боремся. Задача на сезон – показывать хороший футбол и добиваться результата.
- В сегодняшнем матче три очка имели высокий вес для обеих команд. Трудно ли при таких условиях быть раскрепощенными?
– Правильно говорите, была нервная игра. Команды находятся в нижней части таблицы, поэтому есть волнение, оно сказывается. Сегодня для нас очень важен результат, поздравляем болельщиков, руководство и всю команду. Вся борьба еще впереди, – сказал тренер.
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