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Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного матча против Ингульца

Премьер-лига
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Наставник был очень злым

Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного матча против Ингульца

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного поединка его подопечных против "Ингульца". Об этом сообщает Telegram-канал "УПЛ жива".

"Формально он не высказывал свой отказ, но находился в таком эмоциональном состоянии, что не смог общаться с прессой", - говорится в сообщении источника.

Пресс-секретарь закарпатского клуба обратился к Шарану с приглашением на пресс-конференцию, но тот не захотел общаться с журналистами.

После этого матча "Минай" продолжает идти на 13 месте из 16, имея в активе 18 очков.

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В статье: Владимир Шаран Ингулец (Петрово) ФК Минай
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