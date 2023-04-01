Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного матча против Ингульца

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного поединка его подопечных против "Ингульца". Об этом сообщает Telegram-канал "УПЛ жива".

"Формально он не высказывал свой отказ, но находился в таком эмоциональном состоянии, что не смог общаться с прессой", - говорится в сообщении источника.

Пресс-секретарь закарпатского клуба обратился к Шарану с приглашением на пресс-конференцию, но тот не захотел общаться с журналистами.

После этого матча "Минай" продолжает идти на 13 месте из 16, имея в активе 18 очков.