Металлист - Колос 0:0. Похвалим за старания

Качественный старт сезона не равен качественному финишу, и "Металлист" с "Колосом" это могут подтвердить. На первую международную паузу, которая настигла УПЛ по итогам четырех туров, ковалевцы уходили в качестве единоличного лидера, в то самое время как у харьковчан было лишь на три бала меньше из-за поражения "бело-черным". Перед последней международной паузы у сегодняшних соперников все было иначе. Номинальные хозяева уже 15-тые, и дабы удержаться в элите, им придется идти максимально аккуратно по оставшийся дистанции. Особенно после поражений "Ингульцу" и "Руху", положение которых не сильно лучше. У "Колоса", который ныне шестой, вроде дела идут лучше, но так только кажется. В последние годы ковалевцы привыкли к борьбе за еврокубки, однако их нынешний максимум - быть лучшим среди середняков.

Составы команд не сильно удивили общественность, разве что неожиданным показалось возвращение Вышняка к классическим для команды 4-2-3-1. И положа руку на сердце, данное решение читалось давно, в два форварда (4-4-2) "Колос" играть не умеет. У "Металлиста" ресурс куда меньше, а потому их стартовый набор игроков был читаемым.

Мы не ждали от команд почти нечего, однако первый тайм подарил нам много эмоций. В основном, положительных. "Металлист" действовал гораздо смелее обычного, старался идти вперед и активно прессинговал соперника на чужой половине. Особенно активно играли Панасенко и Коркишко, однако их яркость ничего не стоила без точных ударов. А таких не было. "Металлист" пытался довести атаку до верного, однако с этим были проблемы. Защитники гостей действовали максимально компактно, Прядун мяч почти не получал, а несколько ударов Панасенко прошли выше.

"Колос" акцентировано играл вторым номером, однако это не мешало им выглядеть даже опаснее соперника. Мог наказывать кипера соперника за ошибку Ильин, издали классно целил Богданов, а Безбородько во время одной из контратак напомнил себя лучших лет. Ориховский и Кравченко классно разобрались на чужой половине, Безбородько зацепился за мяч в чужой штрафной, выиграл битву корпусов у Мизюка, однако пробил рядом с ближней. Наверное самые качественный момент тайма. На две команды.

Как вы поняли, первая половина прошла без голов, однако харьковчане как минимум дважды могли получать право пенальти. Особенно после того, как Смирный наступил на ногу Романюку в штрафной. Арбитр промолчал тогда, однако правосудие свершилось сразу после перерыва. Кравченко сфолил на Демченко, судья указал на точку, а все мы замерли в ожидании первого гола. Увы, всему помешал Волынец, отбивший не лучший удар Прядуна. Да уж, яркий форвард харьковчан ныне не в лучшей форме. В принципе, на этом все и закончилось. Нет, команды действительно старались, особенно это касается номинальных хозяев, которые активно бежали вперед еще минут 10-15, после чего игра все дальше отодвигалась от ворот Волынца. В концовке же инициатива перешла к "Колосу", однако и они не смогли выжать из этого ничего конкретного.

0:0. Далеко не худший матч УПЛ, даже несмотря на отсутствие голов. Лично нам понравилось и нам есть за что похвалить обе стороны. Правда 1-2 точных удара игру точно бы украсили.

VBET-лига. 19-й тур

1 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"

Металлист - Колос 0:0

Металлист: Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Мишелс Самуэл 83), Дмитрий Коркишко (Владислав Наумец 33), Сергей Панасенко (Максим Багачанский 71), Максим Прядун, Егор Картушов, Егор Демченко, Богдан Бойчук (Евгений Рязанцев 73), Богдан Порох, Юрий Романюк

Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Евгений Смирный, Павел Ориховский, Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Денис Безбородько (Владимир Лысенко 63), Сергей Чоботенко, Олег Ильин (Владислав Велетень 85), Андрей Богданов (Сергей Мякушко 63)

Предупреждение: Александр Черноморец 25

Нереализованный пенальти: Максим Прядун 47