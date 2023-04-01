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Подгурский: Пономарев, как и я, добирался на тренировки маршрутками

Премьер-лига
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Игрок рассказал об опыте работы с коучем

Подгурский: Пономарев, как и я, добирался на тренировки маршрутками

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Хавбек "Руха" Денис Пидгурский поделился впечатлениями о главном тренере львовского клуба Виталия Пономарева:

– Твое сотрудничество с Виталием Юрьевичем началось еще задолго до "Руха". Расскажи о первых днях под его руководством.

– Первые дни сложно припомнить, еще ребенком ездил, тренировался, все делал от себя. Виталий Юрьевич своим трудом достиг того, кем он сейчас. Он начинал свои тренировки в Раве-Русской. Он так же, как и я, добирался на тренировку маршрутками. Считаю его своим вторым отцом – обращался к нему по любым вопросам, советовался, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Помню, как в Раве-Русской набирали в команду детей 2001/02 года рождения, а я в 2003-м. И когда нам пришлось сдавать нормативы, Виталий Юрьевич попросил принести свидетельство о рождении. А я его обманывал, говорил, что с 2002-го, потому что хотел тренироваться. Приезжаю домой и говорю отцу, что нужно свидетельство, на что он отвечает: "Да ничего, бери, уж как будет".

Я принес, дал тренеру. А еще так получилось, что я последний сдавал нормативы, он, должно быть, увидел, что что-то не то. Виталий Юрьевич позвал меня и говорит: "Какого ты года рождения?" Я думаю, смысла обманывать нет, потому сказал правду. Он спросил, почему я так поступил, я и объяснил: "Боялся, чтобы вы меня не выгнали, хотел тренироваться". Тренер говорит: "Да кто тебя отсюда выгонит, все будет хорошо, тренируйся". Такая интересная история, – сказал игрок.

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Футбол 24

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