Шаран: У Миная большие кадровые проблемы

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран все-таки прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Ингульца":

“Мы понимали, какие большие у нас кадровые проблемы. Важный для нас игрок Дмитрий Немчанинов пропускал матч из-за перебора карточек. Травмированный Антон Байдал, Олег Горин только три дня начал тренироваться. Андрей Булеза вернулся в команду за день до игры – был в юношеской сборной, поэтому мы решили не использовать его в основном составе. На его позиции сыграл Иван Трубочкин, много пропустивший из-за травмы. Юрий Коломоец неделю как начал тренироваться в общей группе. Очень рассчитывали на Назария Воробчака. Надеялись, что повреждение, которое он получил, не серьезно и сможет сыграть. Однако тоже не смогли на него рассчитывать и даже не включили в заявку. Видели, какие у нас проблемы, но все же решили насытить среднюю линию поля и сыграть по схеме 4-2-3-1, потому что Руслан Паламарь очень хорошо проявил себя на тренировках. Парень первый раз вышел в основном составе.

Конечно, мы были недовольны игрой в первом тайме. Игрой в атаке, игрой при выходе из обороны в атаку, но главное, что мы перекрыли все зоны. Правильно сыграли в защите и забили со стандарта. Поэтому можно сказать, что по плану на первый тайм сыграли не плохо. После перерыва "Ингулец" перестроился, сыграл по другой схеме и создал пару таких серьезных моментов, чтобы сравнять счет. Однако хорошо сыграл наш вратарь.

Но никто не мог подумать, что мы можем проиграть эту игру, ведь оставалось шесть минут до истечения основного времени. По заменам трудно было говорить, но в перерыве мы заменили Паламара Олегом Вишневским, чтобы усилить игру в нападении и выход из обороны в атаку.

К сожалению, получили автогол и непонятный пенальти в свои ворота. Не понятно, потому что Александр Мельник сыграл удивительно. Видно было, что он уже устал и не понимал, что делает. Справедливый пенальти.

Решать судьбу матча нужно было несколькими минутами раньше. Я имею в виду моменты Михаила Гечева. К величайшему сожалению, он их не реализовал. Ребята старались. Претензии есть, потому что проиграли на последних минутах. Но главное, что мы увидели самоотдачу, бойцовский дух. Просто нас не хватило на 95 минут, учитывая проблемы, которые я назвал в начале”, – сказал Шаран.