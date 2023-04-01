Александрия - Ворскла 3:0. Триумф Ротаня на фоне полтавской безнадеги

Руслан Ротань - самый популярный человек в украинском футболе. По крайней мере, на данный момент и по крайней мере для тех, кто следит за ним относительно внимательно. Разговоры о совмещении ним трех должностей не сходят с уст экспертов, игру его команд смотрят внимательнее остальных, а самого коуча многие успевают и критиковать, и даже немного троллить. Из последнего можно вспомнить новости о его назначении тренером "Кривбасса" и "Тростянца". Шутка, конечно же, первое апреля все-таки, однако такое возможно лишь в отношении известных персон. Руслан Петрович - один из таких.

Однако все это лишняя мишура, которая не то, что не помогает, но даже мешает тренеру. Об этом можно судить по результатам "Александрии" - четыре игры из четырех в 2023-м году "горожане" сыграли вничью, серьезно отстав от первой четверки команд УПЛ. Нужно бы наверстывать упущенное, однако впереди будет хватать поединков против топов и амбициозных середняков. Например, против "Ворсклы", которая жутко разочаровывает в этом сезоне, однако всегда может быть опасной. Тем более, когда в строй вернулись почти все лидеры и скамейка запасных команды Скрипника больше не напоминает солянку представителей ДЮСШ города Полтавы.

Как вы понимаете, проблемы преследуют обе сегодняшние команды, однако учитывая их кадровый ресурс и амбиции, мы ожидали качественной игры. Однако все получилось немного иначе. Что "Александрия", что "Ворскла" неплохо контролировали мяч, но все это проходило вдали от ворот. Чего говорить, если на двоих за первые 45 минут стороны нанесли лишь шесть ударов по воротам, при этом забив дважды. Оба раза больше повезло игрокам "Александрии", которые выглядели чуть более заряженными и злыми. Первый гол случился после выпада правым флангом, где сферу протащил Третьяков и прострелил в штрафную, где находился Кожушко. Правда пробить Олег не смог, ибо его в подкате опередил опытный Пердута, срезав мяч в свои ворота.

Вскоре "горожане" укрепили преимущество. Мирошниченко длинной закидушкой нашел на чужой половине Кожушко, который не только принял мяч, но и сохранил его, а после еще и отдал классный пас в борьбе против Пердуты. Круглый достался Кулакову, который в касание точно пробил мимо Исенко. Да уж, с уходом Максимова, Полтаву еще и покинула надежная игра в обороне. У Кожушко был шанс закрывать игру еще до перерыва, однако он умудрился не забить в пустой угол после паса Кулакова. Пожалел гостей?

Второй тайм не подарил полтавским болельщикам надежду на спасения, а скорее закопал надежды на более качественное завершение сезона. Игроки гостей не показали ничего - не было ни понимания, как отыграть два гола, ни желания этого сделать. "Александрия" играла не без ошибок, однако не было никого, кто мог бы за это наказать. Более того, под конец встречи "горожане" забили третий, сделав счет разгромным. Именинник Рыбалка (поздравляем, к слову, с 33-летием) качественно подал с угла поля, что позволило Логинову забить дебютный гол за новую команду. Есть первая победа Ротаня-тренера в клубном футболе, а также есть новое фиаско Виктор Скрипника. Кажется, что "Ворскле" пора что-то менять, и либо тренер как-то исправит ситуацию к лучшему, либо руководство пойдет на кардинальные меры.

VBET-лига. 19-й тур

1 апреля, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия - Ворскла 3:0

Голы: Игорь Пердута 26 (авт.), Андрей Кулаков 42, Сергей Логинов 78

ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Юрий Копина 65), Андрей Кулаков (Николай Михайленко 65), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Богдан Кобзар 75), Олег Кожушко (Владислав Калитвинцев 58), Сергей Логинов, Эмиль Мустафаев (Кирилл Сигеев 75), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Лукас Рамирес (Андрей Бацула 46), Руслан Степанюк (Артем Челядин 46), Тауйлян Сефери Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Рикардо Лопес (Ибрахим Кане 58), Даниил Хрипчук (Александр Скляр 76), Владлен Юрченко, Фелипе Родригес (Денис Олейник 64)

Предупреждение: Рикардо Лопес 42