ФК Минай - Ингулец 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 19-го тура чемпионата Украины "Ингулец" на выезде обыграл "Минай". Подопечные Сергея Ковальца вырвали победу в самой концовке этой встречи, дважды поразив ворота команды Владимира Шарана. После этого тура "Минай" занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" - 8-е.

УПЛ. 19-й тур. 01.04.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль

ФК "Минай" - "Ингулец" 1:2

Голы: Юрий Кравчук 21 - Александр Мельник 85 (авт.), Максим Ковалев 90+4 (пен.)