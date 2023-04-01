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ФК Минай - Ингулец 1:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Ковальца вырывают победу в концовке
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 19-го тура чемпионата Украины "Ингулец" на выезде обыграл "Минай". Подопечные Сергея Ковальца вырвали победу в самой концовке этой встречи, дважды поразив ворота команды Владимира Шарана. После этого тура "Минай" занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" - 8-е.
УПЛ. 19-й тур. 01.04.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Екатерина Монзуль
Голы: Юрий Кравчук 21 - Александр Мельник 85 (авт.), Максим Ковалев 90+4 (пен.)
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