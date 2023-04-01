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Вернидуб: Отныне игроков Кривбасса можно назвать "мужиками"

Премьер-лига
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(1 голосов)

Юрий Николаевич о победе над "Вересом"

Вернидуб: Отныне игроков Кривбасса можно назвать "мужиками"

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над ровенским "Вересом" в рамках 19-го тура УПЛ.

"Эмоции - зашкаливают. Очень благодарен ребятам. Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать "мужиками". Отныне ребята заслуживают это прозвище. Они продемонстрировали, что они команда. Несмотря на удаление. Доиграли, забили, выстояли. Тем более, у нас были кадровые потери: не было Капича, Дебелка, Вернидуба, Сарнавского, Татаркова… Но я был спокоен… Говорил ребятам, что они знают, что делать и ничем не хуже тех, кто игру пропускал.

Хочу пожелать побед в дальнейшем и "Вересу". Хороший стадион, прекрасное поле, хорошая команда. У меня была такая серия на старте сезона. Это все пройдет. Главное не мешать Юрию Вирту работать", – поделился Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Верес"

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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
01.04.2023 в 18:20
Вот кого надо тренером сборной. Но... лучше не надо.
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-1
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Барселиниуc (землянин)
01.04.2023 в 18:18
Мужики однозначно. Почти полуосновным составом обыграть на выезде в меньшинстве очень непростой Верес это дорогого стоит. МУЖИКИ!
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0
-1

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