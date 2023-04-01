Вернидуб: Отныне игроков Кривбасса можно назвать "мужиками"

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над ровенским "Вересом" в рамках 19-го тура УПЛ.

"Эмоции - зашкаливают. Очень благодарен ребятам. Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать "мужиками". Отныне ребята заслуживают это прозвище. Они продемонстрировали, что они команда. Несмотря на удаление. Доиграли, забили, выстояли. Тем более, у нас были кадровые потери: не было Капича, Дебелка, Вернидуба, Сарнавского, Татаркова… Но я был спокоен… Говорил ребятам, что они знают, что делать и ничем не хуже тех, кто игру пропускал.

Хочу пожелать побед в дальнейшем и "Вересу". Хороший стадион, прекрасное поле, хорошая команда. У меня была такая серия на старте сезона. Это все пройдет. Главное не мешать Юрию Вирту работать", – поделился Вернидуб.