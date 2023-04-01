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Вирт: У нас есть футболисты, которые выходят и привозят себе два гола

Премьер-лига
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Коуч "Вереса" очень недоволен игрой своих подопечных в матче против команды Вернидуба

Вирт: У нас есть футболисты, которые выходят и привозят себе два гола

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 19-го тура УПЛ.

"Позиционные атаки - не наша сильная сторона. Почти все футболисты "Кривбасса" пытались играть плотно возле своей штрафной. Такую массированную оборону очень трудно преодолевать. Нужно было больше работать флангами, а мы почему-то играли в основном через центр. Как я не подсказывал играть больше флангами - действовали неправильно, хотелось больше креатива, а игра в нашем исполнении была в основном прямолинейной.

Валерий Кучеров сегодня вышел на игру, можно сказать, на уколах. Ощущаем кадровые проблемы. Нет большого выбора исполнителей. К тому же есть футболисты, которые выходят и привозят себе два гола.

Короткая лавкаа, усилить игру не кем. Если выпадают два-три футболиста – это проблема. Денис Балан не смог нам помочь сегодня, Геннадий Пасич вынужденно играл на позиции правого защитника. Очень хочется, чтобы до следующей игры все футболисты были в строю.

При всем уважении к сопернику - мы не должны проигрывать. Но вторая серьезная атака Кривбасса – и нас сразу наказывают. Хотя мы на разборе отмечали, что именно эту зону нужно особенно контролировать. Играть по игрокам соперника. И второй гол – пропустили так же. Соперники очень быстро нас наказывают за подобные ошибки.

Выходили на игру с огромным желанием. Но желание и мастерство – это разные вещи.

Есть неплохая игра, но нет результата. Хотелось бы, чтобы футболисты несли ответственность за игру. Они – передо мной, а я уже – отвечаю перед президентом. Сейчас всерьез будем разговаривать. Потому что футболисты почему-то не те, которые были в прошлом году. Наверное, это и моя ответственность. Ибо было больше пряника, чем кнута. Сейчас перейдем к кнуту. Потому что есть футболисты, которые не дорабатывают. Меня это не устраивает. Но, к сожалению, сейчас уже никого не можем дозаявить. Будем доигрывать этими футболистами", - рассказал Вирт.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Верес"

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