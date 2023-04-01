Львов - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" победило лишь в одной весенней игре из трех, почти лишив себя шансов побороться за титул. Сейчас коллектив Луческу даже не идет в первой тройке, а потому главная задача для столичной команды - вернуться в зону ЛЧ. А для этого нужно брать очки против андердогов, в том числе и против "Львов".

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"Сине-золотые" уверенно замыкают таблицу УПЛ и этот факт, судя по всему, заставил руководство действовать. Олег Дулуб был отправлен в отставку, а вместо него команда вновь позвала Анатолия Бессмертного, ранее сумевшего спасти "Львов" от вылета. Можно ли дважды войти в одну реку?

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в воскресенье, второго апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".