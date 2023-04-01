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Львов - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Динамо", украинская Премьер-лига, второе апреля 2023

Львов - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Львів

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" победило лишь в одной весенней игре из трех, почти лишив себя шансов побороться за титул. Сейчас коллектив Луческу даже не идет в первой тройке, а потому главная задача для столичной команды - вернуться в зону ЛЧ. А для этого нужно брать очки против андердогов, в том числе и против "Львов".

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"Сине-золотые" уверенно замыкают таблицу УПЛ и этот факт, судя по всему, заставил руководство действовать. Олег Дулуб был отправлен в отставку, а вместо него команда вновь позвала Анатолия Бессмертного, ранее сумевшего спасти "Львов" от вылета. Можно ли дважды войти в одну реку?

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в воскресенье, второго апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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