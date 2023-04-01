Международное признание Вереса. Братский рекорд

По итогам осенней части сезона-2022/23 ровенский "Верес" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Составители всемирно известного издания, ежегодно фиксирующего разнообразные достижения или редкие показатели в различных отраслях, внесли в соответствующий реестр раздела "Спорт" интересный и неординарный факт. Осенью "Верес" стал единственным в Европе клубом, в состав которого одновременно входило сразу три (!) пары родившихся в один день родных братьев. Речь идет о близнецах, которыми являются 29-летние Геннадий и Евгений Пасич, 25-летние Станислав и Владислав Шарай, а также двойняшках - 32-летних Михаиле и Сергее Шестаковых.

- Нашему клубу очень приятно, что его имя будет вписано в спортивном разделе такого популярного издания, как Книга рекордов Гиннесса, - сказал главный тренер "Вереса" Юрий Вирт. - Надеюсь, что этот факт в будущем будет стимулировать нас и к другим рекордам.

Как стало известно корреспонденту UA-Футбола из неофициальных источников, в осенней части нынешнего чемпионата был матч, в котором одного из близнецов после первого тайма заменил "свежий" родной брат в футболке с тем же номером. Благодаря их схожести ни судьи, ни присутствовавшие на стадионе официальные лица подмены даже не заметили.

Интересно, что во время зимнего перерыва в чемпионате две братские пары из трех неожиданно распались: как известно, Евгений Пасич перешел в "Днепр-1", а Сергей Шестаков отправился в черкасский ЛНЗ.

UA-Футбол напоминает, что сегодня 1 апреля, и особенно в столь тяжелое для страны время стоит сохранять чувство юмора, что поможет в итоге одолеть врага.