Ярослав Вишняк: Много у нас матчей на 0:0. Не хватает забитых голов

Главный тренер ковалевского "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итоги матча 19-го тура УПЛ против "Металлиста", в котором его команда сыграла вничью 0:0.

- Думаю, получилась игра, которая должна была понравиться болельщикам, было много возможностей для взятия ворот как с одной, так и с другой стороны. Две команды играли на победу, так что для болельщиков вышла интересная игра.

А что касается результата, то я думаю, что он тоже закономерен. Были созданы возможности для обеих команд.

– Почему такой интересный матч не принес забитых мячей? Защита превосходила атаку?

– Много у нас матчей на 0:0. Не хватает забитых голов. А забитые голы – это и психология, и исполнение моментов. Моменты создаются, но они не реализуются. Где-то вратарь хорошо играл, где-то – защитники. А где-то банально нашим ребятам не хватает умения. Надо упорно работать, чтобы моменты перерастали в голы.

– Что можете сказать о команде соперника? Ожидали ли от нее чего-нибудь другого?

- Мы ожидали сложный матч, место в турнирной таблице очень шаткое. Разницы по игре между шестым или седьмым и тринадцатым, четырнадцатым или пятнадцатым местами нет. Очень высокая плотность. Она есть в таблице, а на поле между командами нет разницы. Знали, что "Металлист" – добротная команда, с яркими техничными исполнителями, которые могут обыграть "один в один", могут пробить с любой позиции. Поэтому мы готовились как к равному себе сопернику.

- Сегодня из-за травм не смогли сыграть основные футболисты "Колоса" Емец, Болбат. Можно ли назвать эти потери очень ощутимыми?

– Вы еще забыли об Исаенко, который тоже травмирован. Но их отсутствие не влияло на игру, ведь вышедшие вместо них ребята достойно их заменили и хорошо себя зарекомендовали. Можно говорить, что мы справились с этой потерей игроков.

После 19-ти сыгранных матчей "Колос" занимает седьмое место в УПЛ.