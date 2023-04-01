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Скрипник: Все закономерно, мы проиграли Александрии по делу
Коуч полтавчан о матче с командой Ротаня
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился мыслями по поводу
"Прежде всего, поздравляю с победой "Александрию". По-моему, мы пропустили ненужные голы, они были слишком легкими. Затем соперник уже играл по счету. Во втором тайме мы пытались. Была определенная реакция, больше владели инициативой. По моему мнению, все закономерно, мы проиграли по делу.
Следующий матч играем в пятницу. Поэтому мы будем настаивать, чтобы обязательно победить, потому что смотрим уже не вверх, а вниз.
Сейчас мы в таком положении, что поражение не прибавляет настроения. Но у нас есть неделя, чтобы дышать спокойно", - рассказал 53-летний специалист.
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