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Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0
Самые яркие кадры из очередного "живого" для UA-Футбол матча УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Металлист" провел второй матч матч УПЛ на 0:0. Второй раз подряд насухо сыграл и "Колос". Хотя нельзя сказать, что поединок получился скучным. Интересные события были, и всех их пытался поймать в объектив фотокамеры корреспондент UA-Футбол Александр Приходько.
Что из этого получилось – смотрите в подборке.
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