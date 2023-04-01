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Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0

Премьер-лига
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Самые яркие кадры из очередного "живого" для UA-Футбол матча УПЛ

Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" провел второй матч матч УПЛ на 0:0. Второй раз подряд насухо сыграл и "Колос". Хотя нельзя сказать, что поединок получился скучным. Интересные события были, и всех их пытался поймать в объектив фотокамеры корреспондент UA-Футбол Александр Приходько.

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Фотогалерея

Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 2Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 3Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 4Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 5Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 6Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 7Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 8Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 9Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 2Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 3Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 4Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 6Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 5Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 7Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 8Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 9Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 2Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 3Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 4Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 5Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 6Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 7Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 8Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 9Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 2Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 3Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 4Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 5Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 6Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 7Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 8Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 9Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 1Сухо, но не скучно. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Колос 0:0 - фото 2
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В статье: фото Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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