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Хавбек Кривбасса: Удаление только завело нас. Мы больше сплотились
Приходько о победе над подопечными Юрия Вирта
ФК "Кривбас" / Автор невідомий
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Клим Приходько прокомментировал
– Сегодня не совсем привычный состав. Насколько тяжело было без ребят, постоянно играющих в основном составе?
– Я не могу так сказать. У нас коллектив – это одна большая семья. Каждый дерется друг за друга. И это нормально, когда кто выпадает и выходит кто другой. Это не проблема. Мы все вместе будем сражаться в каждом матче.
– Вы в каждом матче получаете желтые, красные карточки, пенальти. Если так будете и дальше – до конца сезона не хватит игроков…
– Это не ко мне вопрос больше. Вы знаете, к кому это больше (улыбается).
- Чувствовалось ли это напряжение? Ведь на скамейках запасных было очень жарко. На поле это ощущается?
– Я бы так не сказал. До красной карты было вообще без напряжения, мы просто пытались играть в футбол. Да, не получалось как нам хотелось. А вот после удаления стало немного напряженнее и тяжелее, но мы все равно выстояли и еще забили вдесятером. Мои поздравления, ребята молодцы.
– Было такое впечатление, что это удаление только завело "Кривбасс".
– Так и есть. Мы больше сплотились, мы сказали, что будем биться за каждого, за Устименко. Каждый будет сражаться за двоих, за троих. Это не проблема.
– У Юрия Вернидуба уже была команда с мужиками. Сегодня он сказал, что вы тоже – мужики. Насколько такая характеристика от главного тренера важна для вас?
– Ему виднее, все же он видит это с другой стороны. Нам приятно, конечно, мы деремся. Мы криворожцы – мы будем драться до последнего.
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