Металлист 1925 - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Днепр-1" тяжело стартовал в 2023-м, потеряв первое место в УПЛ. До международной паузы команда Александра Кучера одержала только одну победу в пяти матчах. Смогли ли днепряне наладить свою игру за время, когда играли сборные? Аналогичный вопрос и к "Металлисту 1925", который после зимнего перерыва еще ни одной победы не одержал вообще. В марте наставник харьковчан Эдмар посетил лагерь лондонского "Арсенала" и, возможно, проникся чемпионским духом "канониров".

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Чемпионат Украины. 19-й тур

2 апреля. Начало в 14:00

"Металлист 1925" - "Днепр-1"

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