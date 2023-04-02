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Металлист 1925 - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Харьковчане в 2023-м пока без побед

Металлист 1925 - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" тяжело стартовал в 2023-м, потеряв первое место в УПЛ. До международной паузы команда Александра Кучера одержала только одну победу в пяти матчах. Смогли ли днепряне наладить свою игру за время, когда играли сборные? Аналогичный вопрос и к "Металлисту 1925", который после зимнего перерыва еще ни одной победы не одержал вообще. В марте наставник харьковчан Эдмар посетил лагерь лондонского "Арсенала" и, возможно, проникся чемпионским духом "канониров".

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Чемпионат Украины. 19-й тур
2 апреля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" - "Днепр-1"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
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