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Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий Пономарев дебютирует во главе "Руха"

Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - ФК Рух (Львів)

UA-Футбол
Новина українською

Во время международной паузы "Рух" уволил Леонида Кучука с должности главного тренера, назначив на вакантную должность наставника юношеской команды Виталия Пономарева. Первой проверкой специалиста будет "Заря", которая, похоже, всерьез нацелилась на борьбу за Лигу чемпионов с "Днепром-1". Луганская команда вместе с "Шахтером" единственные, кто в 2023-м взял максимум очков во всех играх чемпионата. Не потеряют ли темп подопечные Патрика ван Леувена после перерыва?

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Чемпионат Украины. 19-й тур
2 апреля. Начало в 15:00
"Заря" - "Рух"
Трансляция - Football Hub

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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