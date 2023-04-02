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Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виталий Пономарев дебютирует во главе "Руха"
фото - ФК Рух (Львів)
Во время международной паузы "Рух" уволил Леонида Кучука с должности главного тренера, назначив на вакантную должность наставника юношеской команды Виталия Пономарева. Первой проверкой специалиста будет "Заря", которая, похоже, всерьез нацелилась на борьбу за Лигу чемпионов с "Днепром-1". Луганская команда вместе с "Шахтером" единственные, кто в 2023-м взял максимум очков во всех играх чемпионата. Не потеряют ли темп подопечные Патрика ван Леувена после перерыва?
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Чемпионат Украины. 19-й тур
2 апреля. Начало в 15:00
"Заря" - "Рух"
Трансляция - Football Hub
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