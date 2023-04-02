Черноморец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер чемпионата поездом приехал в Одессу. Для сохранения первого места "горнякам" достаточно и ничьей, однако вряд ли команда Игоря Йовичевича согласится на паритет в счете. "Черноморец" в 2023-м еще не проигрывал, набрав пять очков - как для ведущего борьбу за выживание коллектива результат вполне приличный.

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Чемпионат Украины. 19-й тур

2 апреля. Начало в 15:00

"Черноморец" - "Шахтер"

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