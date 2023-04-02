Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смогут ли хозяева создать проблемы "горнякам"?
Фото: fcdynamo.com
Лидер чемпионата поездом приехал в Одессу. Для сохранения первого места "горнякам" достаточно и ничьей, однако вряд ли команда Игоря Йовичевича согласится на паритет в счете. "Черноморец" в 2023-м еще не проигрывал, набрав пять очков - как для ведущего борьбу за выживание коллектива результат вполне приличный.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Украины. 19-й тур
2 апреля. Начало в 15:00
"Черноморец" - "Шахтер"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Чорноморець - Шахтар дивитися онлайн, пряма відеотрансляціяСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Ужасная ошибка голкипера все начала. Бавария – Боруссия Д 4:2. Видео голов и обзор матча
- Ротань наконец-то победил, Мудрик не использовал шанс. Главные новости за 1 апреля
- Первая победа Ротаня в Александрии, Кривбасс уже шестой. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн