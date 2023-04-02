Металлист 1925 – Днепр-1 0:3. Хет-трик Довбика приносит победу второй команде чемпионата

В Ковалевке сыграли один из самых ожидаемых матчей тура. Восьмая команда чемпионата принимала вторую. Фаворитами считались днепряне, но на легкую прогулку не стоило рассчитывать. Харьковчане уже два тура подряд не проиграют.

Тренерский штаб харьковского клуба по сравнению с матчем против "Ворсклы" сделал всего одну замену. Вместо Дмитренко на поле появился Русин. Что касается гостей, то здесь изменений было больше. Вместо Сватка вышел Гомес, Бабенко сменил Танчика, а вместо основного нападающего Довбика вышел Гуцуляк. Интересно было понаблюдать за игрой подопечных Кучера без двух ключевых игроков.

С первых минут гости взяли мяч под свой контроль. Харьковчане не пытались высоко прессинговать соперника, но играли достаточно организованно в защите. Подопечные Кучера стремились обострять за счет активной игры на флангах. Однако, соперники были к этому готовы. Днепрянам в заключительной трети поля не хватало конструктива, мяч в центре поля двигался медленно.

Подопечные Эдмара надеялись на быстые контратаки, но ошибки в переходной фазе мешали им доставлять мяч в заключительную треть поля. В этом матче хозяевам важно было терпеть, и они с этой задачей справлялись. Такой осторожной игры от харьковчан можно было ожидать, ведь для них прежде всего важно не пропустить. А вот днепряне разочаровали... Вторая команда УПЛ должна более разнообразно играть в атаке. Очень много вопросов к профессиональным тренерским качествам Александра Кучера.

В середине первого тайма вместо травмированного Пеглоу вышел Довбик. Отметим, что Довбик впервые вышел на замену с ноября 2020 года. Раньше Артём играл в старте или вообще не выходил на поле.

Как ни странно, но первый момент в противостоянии создали хозяева. После передачи Русина не реализовал выход один на один Бычек. Защита "Днепра-1" без Сватка не так надежна. На 44-й минуте после стандарта попал в стойку Сарапий. Ничья – справедливый результат после первого тайма.

В начале второго тайма характер игры не изменился. Днепряне продолжали контролировать мяч, но с продвижением вперед были существенные проблемы. Не заметен сегодня был лидер центра поля "Днепра-1" Пихаленок. а без него сложно представить атаку днепровского коллектива. Очень неплохо харьковчане двигались без мяча.

Выход Дмитренко и Чирука добавили игре "Металлиста 1925 " динамике в атаке. Хорошую возможность забить имел Бычек, но после сброса партнера он второй раз в матче не смог переиграть Рыбака. На заключительные 20 минут вышел участник ЧМ-2022 Матаррита. Для него это был дебют в УПЛ.

На 71-й минуте сработала связка Пихаленок-Довбик, которая была незаметна в течение большей части матча. Александр отдал в штрафную, а Артем пробил мимо голкипера. Днепряне на выезде забивают в 13-м матче подряд. Через пять минут Курило сбил Пихаленка и арбитр назначил одиннадцатиметровый, который реализовал Довбик – 0:2.

После этого хозяева откровенно посыпались и пропустили его однажды. Мозиль сбил Когута, а Довбик реализовал еще один пенальти – хет-три Артема. В итоге, победа второй команды чемпионата - 0:3.

Vbet лига. 19-й тур

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 0:3

Голы: Довбик (71, 78, пен, 82, пен)

"Металлист 1925": Мозиль (Потимков, 90) - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габи, Вачиберадзе (Дмитренко, 58), Бычек (Кравченко, 90), Ременюк (Чирук, 58)

"Днепр-1": Рыбак - Каплиенко (Хайнер, 68), Гомес, Сарапий, Пасич (Матаррита, 68), Бланко (Когут, 61), Бабенко, Рубчинский (Назаренко ,61), Пихаленок, Гуцуляк, Пеглоу (Довбик, 27)