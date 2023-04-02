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Верес пропустил в 15-м матче УПЛ подряд. Команда продолжает ухудшать свой антирекорд

Премьер-лига
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Подопечные Вирта уже в опасной зоне

Верес пропустил в 15-м матче УПЛ подряд. Команда продолжает ухудшать свой антирекорд

Фото: ФК Верес

Новина українською

Во вчерашнем матче 19-го тура УПЛ "Верес" дома проиграл "Кривбассу" (1:2). Два гола криворожцы забили после перерыва.

Для ровенчан этот поединок стал 15-м подряд в УПЛ, в котором они пропускали. Сейчас это абсолютный антирекорд клуба. Кроме того, уже в восьми матчах подряд "Верес" не знает вкуса побед (шесть поражений, две ничьи).

Последний раз подопечные Вирта не пропускали в официальной встрече 10 сентября прошлого года. Тогда тоже был матч против “Кривбасса”, однако на “Олимпийском” (номинально домашний для криворожцев).

Сейчас "Верес" занимает 14-е место в УПЛ, которое позволяет бороться с участниками Первой лиги за прописку в высшем дивизионе. У команды 28 пропущенных голов – это самый плохой показатель текущего первенства на ряду с "Металлистом 1925" и "Ворсклой".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ

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