Итальянская партия. Заря - Рух 3:0

Заря и Рух международную паузу провели с совершенно разной эмоциональной наполненностью.

Луганчане в прошлом туре обыграли Динамо и спокойно и комфортно готовились к поединку с львовянами. У Руха же после поражения от Шахтера случилось увольнение Леонида Кучука с назначением Виталия Пономарева, который до этого работал с командой U-19. Именно Виталий Юрьевич был призван спасть команду, третье место с конца которой выглядит уж точно не соответствующим составу и заявленным амбициям.

И пусть Заря находится на противоположном полюсе (третье место в таблице) и ставит перед собой иные турнирные задачи, матч ожидался с нескрываемым интересом именно из-за тренерских перестановок в Рухе.

У Зари вернулся Булеца, который не играл с Динамо по условиям аренды. Бурда остался на скамейке просто потому, что так решил тренер. Вышел также Мишнев, а вот героя матча с Динамо Герреро не оказалось даже в заявке.

У Руха также изменений по сравнению с матчем с Шахтером было не так уж и много. В защите Дидык сменил Холода, Таллес вышел в центре вместо Альваренги, а Карабин, который раньше больше играл из глубины, был отправлен на острие атак.

Впрочем, все вышесказанные романтические ожидания от Руха были разбиты об скалу луганской неотвратимости.

Стартовый отрезок матча Рух провел неплохо. На уровне с луганчанами. Обе команды довольно активно стартовали, пробовали играть в атаку, искали подходы. Довгий в самом начале неплохо стрельнул между ног защитнику , хоть и в руки Сапутину.

У Зари Дришлюка и Антюха выводили на отличные ударные позиции, правда оба раза мяч летел куда-то на трибуны.

В итоге, луганчане все-таи забили свой гол с пенальти. Дришлюк упал в борьбе со Слюбиком. Оборонец Руха был сзади, и насколько там серьезный был контакт, миллион повторов от транслятора не дал полного восприятия. Но Романов свистнул, Булеца реализовал точку, Заря повела в счете, после чего игра превратилась в банальность.

Остаток первого тайма луганчане играли в свою любимую итальянскую игру 1:0. Контроль ради контроля, неспешные атаки, в то время как львовяне совершенно никак не отличились впереди.

Второй тайм фактически ничем не отличался от первого. Луганчане контролировали игру, катали мяч, время от времени бегая в ненавязчивые атаки.

Одна из таких атак привела ко второму голу – Вантуху дали пространство на фланге, у Романа было кучу времени, чтобы идеально вырезать на Русина. У Руслана была куча времени и пространства, чтобы замкнуть.

Ну а в самой концовке матча луганчане забили и третий – Снурницын протянул по флангу, прострелил в штрафную, где Погорелый так же беспрепятственно и закрыл игру.

Рух? У команды Пономарева во втором тайме был лишь один момент, когда Климчук стрельнул в штангу, но и это больше выглядело исключением из общей канвы игры.

3:0. Уверенная победа Зари, которая в стиле итальянского кальчо после первого забитого гола раскрыла соперника и довела дело до разгрома.

Луганчане продолжают свой забег за еврокубками, ну а Руху и новому главному тренеру нужно настраиваться на следующий матч с кризисным Вересом. Уже после него с команды и коуча можно будет спрашивать по-полной.

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Заря – Рух 3:0

Голы: Булеца (19, пен), Русин (65), Погорелый (86)

Заря: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Полегенько, 87), Булеца (Хахлев, 87), Мишнев (Вантух, 59), Антюх (Шахов, 73), Русин (Погорилый, 73)

Рух: Панькив, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий, Таллес, Эдсон (Приутла, 60), Климчук, Карабин (Рунич, 60), Соломон

Предупреждения: Русин (45+1) - Слюбик (88)