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Без Степаненко. Стал известен состав Шахтера на матч против Черноморца
В одиннадцати два легионера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Черноморец" и "Шахтер" сыграют в матче 19-го тура УПЛ. "Горняки" объявили состав на этот матч.
Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Гочолеишвили, Судаков, Криськив – Траоре.
⚒???? Склад «Шахтаря» на матч із «Чорноморцем» в Одесі ⚓️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2023
???? Пряма трансляція – Setanta Sports.#Shakhtar #ЧорноморецьШахтар pic.twitter.com/sPrtIeCJJD
Отметим, что даже в заявку на этот поединок не попал Тарас Степаненко. Капитаном в этой встрече будет Николай Матвиенко.
Матч начнется в 15.00. За ходом событий противостояние можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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