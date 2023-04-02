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Без Степаненко. Стал известен состав Шахтера на матч против Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

В одиннадцати два легионера

Без Степаненко. Стал известен состав Шахтера на матч против Черноморца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Черноморец" и "Шахтер" сыграют в матче 19-го тура УПЛ. "Горняки" объявили состав на этот матч.

Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Гочолеишвили, Судаков, Криськив – Траоре.

Отметим, что даже в заявку на этот поединок не попал Тарас Степаненко. Капитаном в этой встрече будет Николай Матвиенко.

Матч начнется в 15.00. За ходом событий противостояние можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Николай Матвиенко
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