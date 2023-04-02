Без Степаненко. Стал известен состав Шахтера на матч против Черноморца

"Черноморец" и "Шахтер" сыграют в матче 19-го тура УПЛ. "Горняки" объявили состав на этот матч.

Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Гочолеишвили, Судаков, Криськив – Траоре.

⚒???? Склад «Шахтаря» на матч із «Чорноморцем» в Одесі ⚓️



???? Пряма трансляція – Setanta Sports.#Shakhtar #ЧорноморецьШахтар pic.twitter.com/sPrtIeCJJD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2023

Отметим, что даже в заявку на этот поединок не попал Тарас Степаненко. Капитаном в этой встрече будет Николай Матвиенко.

Матч начнется в 15.00. За ходом событий противостояние можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.