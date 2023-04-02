ВИДЕО. Ударом из-за пределов штрафной. Ванат открыл счет в матче Динамо – Львов

Молодой нападающий "Динамо" Владислав Ванат отличился голом в матче 19-го тура УПЛ против "Львова".

Украинец открыл счет на 52-й минуте. Он разыграл штрафной удар с Владимиром Шепелевым и пробил в левый угол ворот.

Это седьмой гол нападающего в 29 матчах за киевский клуб и, в частности, шестой в текущем сезоне. Также на его счету 2 ассиста. Забив сегодня, Владислав сравнялся по количеству голов с Виктором Цыганковым.