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ВИДЕО. Ударом из-за пределов штрафной. Ванат открыл счет в матче Динамо – Львов
Игрок реализовал возможность после исполнения штрафного
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Молодой нападающий "Динамо" Владислав Ванат отличился голом в матче 19-го тура УПЛ против "Львова".
Украинец открыл счет на 52-й минуте. Он разыграл штрафной удар с Владимиром Шепелевым и пробил в левый угол ворот.
Это седьмой гол нападающего в 29 матчах за киевский клуб и, в частности, шестой в текущем сезоне. Также на его счету 2 ассиста. Забив сегодня, Владислав сравнялся по количеству голов с Виктором Цыганковым.
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