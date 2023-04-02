Львов - Динамо 0:2. На пути к выздоровлению?

Во время международной паузы, идущий на последней строчке "Львов" решился на кардинальный шаг. Клуб таки не выдержал и уволил Олега Дулуба (даже позже обычного, традиционно команда меняет коуча в конце осени - начале зимы), пригласив на его место Анатолия Бессмертного. Того, кто в своем время уже вытягивал команду за волосы из пучины отчаяния и сохранял прописку в элите. При Анатолии Петровиче "сине-золотые" играли в простой, но достаточно понятный футбол, при этом еще и иногда огорчали грандов. Удалось, например, наказать в ярком матче "Шахтер", обыграв дончан со счетом 3:2. Вероятно, руководство "Львова" верит, что Бессмертному удастся повторить то чудо.

У "Динамо" в текущем сезоне проблем точно не меньше, нежели у сегодняшнего соперника, однако руководство не спешит расставаться с тренером. Не важно, правильно это, или нет, важно, что президент, уверен, что даже при текущем месте в таблице (четвертая позиция) столичная команда благодаря опыту румынского коуча может все исправить. Хотя уходил клуб на международный перерыв в депрессивном настроении после второго поражения в сезоне от луганской "Зари". Нужно было что-то менять, вот только что именно?

В отсутствии Буяльского (трехматчевая дисквалификация) коуч "Динамо" продолжает тасовать состав, доверяя то одним исполнителям, то другим. Сегодня, к примеру, слева в атаке вышел Шепелев, Бенито сыграл справа, Дубинчак оказался на левом крыле обороны, а перспективный Царенко на позиции "десятки". Помогло ли это? Не очень, по крайней мере в начале игры, когда мы видели на поле две равные команды. И нет, это не "Львов" подтянулся к лидерам, а скорее "Динамо" не выделялось на фоне последней команды турнира. Попытки забить вроде как предпринимались (несколько ударов издали, неплохой момент у Бенито), однако не было страсти, не было желания, не было настроя. Не было на поле команды, которой нужно побеждать кровь из носу, дабы отрываться от "Александрии" и догонять тройку лидеров.

Лишь в концовке первого тайма на поле показались зачатки гранда украинского футбола, который создал два неплохих момента. В одном из них Лонвейк неплохо ворвался в штрафную, поддержав атаку гостей, однако его удар в дальний прикрыл Бенито, оказавшись явно не в том месте. Бывает. Перед свистком на перерыв издали классно целил Ванат, однако его удар угодил в перекладину. "Львов"? Команда играла слаженно и дисциплинированно, создав несколько неплохих подходов и пару раз ударив после стандартов. Было видно, что счет их скорее устраивал, нежели наоборот.

Перерыв пошел на пользу киевской команде, которая куда увереннее забегала в начале второго тайма. И сразу удалось забить. Богунов сыграл рукой за пределами штрафной, что позволило гостям заработать опаснейший стандарт. К мячу подошел Шепелев, однако сам не пробил, скинув под удар Ванату. Владислав рабочей левой пробил мощно, прошив стенку, после чего сфера и оказалась за линией ворот Рыбки. Пропущенный гол сильно ударил по "Львову", который и при равном счете не сильно блистал в атаке, однако временами пытался огрызаться. После гола Ваната все это исчезло и до конца тайма хозяев отметились лишь парой неплохих подходов, которые без проблем "съедали" оборонцы "Динамо". Под конец встречи гости окончательно закрыли игру, причем сделано это было усилиями игроков, вышедших по ходу матча. Гармаш подловил на ошибке Грисьо в штрафной, после чего отлично скинул под удар Рамиресу - форвард в касание катнул в угол.

"Динамо" не удивило по игре, однако в нынешнем положении команде куда важнее поставить на поток набор очков. А красота игры - вещь второстепенная, которая приходит в самый неожиданный момент. Бессметрный же возвращается с поражением, однако рано от него требовать каких-то свершений. Львовянам будет куда важнее брать балы против равных команд, дабы удержаться элите. И такие игры их будут ждать впереди.

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Львов, стадион "СКИФ"

ФК Львов - Динамо 0:2

Голы: Владислав Ванат 52, Эрик Рамирес 87

ФК Львов: Александр Рыбка, Ярослав Богунов (Виталий Михайлив 83), Владислав Бугай, Леонардо Антонио, Адеринсола Эсеола, Александр Беляев (Ивиян Свржняк 71), Артем Мильченко, Максим Сасовский (Гильерме Силва Соуза 71), Максим Грисьо, Алексей Дитятьев, Игор Габриэль

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Александр Яцик 75), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 80), Александр Караваев, Джастин Лонвейк (Денис Гармаш 62), Максим Дячук, Антон Царенко (Назар Волошин 62), Владислав Дубинчак, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Александр Тымчик 80)

Предупреждения: Ярослав Богунов 51, Адеринсола Эсеола 73 - Владислав Дубинчак 50, Владимир Шепелев 72