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Первый гол Рамиреса по возвращении в Киев. Львов – Динамо 0:2. Видео голов

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне сломили сопротивление андердога после перерыва

Первый гол Рамиреса по возвращении в Киев. Львов – Динамо 0:2. Видео голов

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Первый тайм вряд ли подарил много положительных эмоций болельщикам "Динамо". Впрочем, после перерыва удалось несколько исправиться и забить дважды. Первый результативный удар на свой счет записал Ванат. А незадолго до финального свистка отличился Эрик Рамирес.

Эти три очка позволили киевлянам не подпустить к себе "Александрию", а также как минимум еще больше не отстать от трио лидеров УПЛ. Что касается "Львова", то "сине-золотые" остаются на дне Премьер-лиги.

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VBET лига. 19-й тур
2 апреля, Львов, стадион "СКИФ"
ФК Львов – Динамо 0:2
Голы: Владислав Ванат 52, Эрик Рамирес 87

Видео гола Ваната

Видео гола Рамиреса

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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