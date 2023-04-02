Криськив забил Черноморцу на 21-й секунде матча

Сегодня "Черноморец" принимает "Шахтер" в матче 19-го тура УПП. Встреча проходит в Одессе на одноименном стадионе.

"Шахтер" смог забить уже на 21-й секунде матча. Мячом отличился Дмитрий Крыськив. Он получил игровой снаряд от Бондаренко и попал в правую девятку.

Для Дмитрия гол стал 6-м за донецкую команду в 14 матчах. Также на его счету 4 ассиста.