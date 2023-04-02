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Криськив забил Черноморцу на 21-й секунде матча
Игрок смог отличиться после ассиста Бондаренко
Фото: ФК Шахтер
Сегодня "Черноморец" принимает "Шахтер" в матче 19-го тура УПП. Встреча проходит в Одессе на одноименном стадионе.
"Шахтер" смог забить уже на 21-й секунде матча. Мячом отличился Дмитрий Крыськив. Он получил игровой снаряд от Бондаренко и попал в правую девятку.
Для Дмитрия гол стал 6-м за донецкую команду в 14 матчах. Также на его счету 4 ассиста.
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