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Криськив забил Черноморцу на 21-й секунде матча

Премьер-лига
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Игрок смог отличиться после ассиста Бондаренко

Криськив забил Черноморцу на 21-й секунде матча

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Сегодня "Черноморец" принимает "Шахтер" в матче 19-го тура УПП. Встреча проходит в Одессе на одноименном стадионе.

"Шахтер" смог забить уже на 21-й секунде матча. Мячом отличился Дмитрий Крыськив. Он получил игровой снаряд от Бондаренко и попал в правую девятку.

Для Дмитрия гол стал 6-м за донецкую команду в 14 матчах. Также на его счету 4 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Дмитрий Крыськив
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