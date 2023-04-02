Гочолеишвили забил дебютный гол за Шахтер. ВИДЕО

"Черноморец" и "Шахтер" прямо сейчас встречаются в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

Уже к 18-й минуте команды отличились трижды и сделали счёт 1:2. Второй гол "горняков" забил Гиорги Гочолеишвили.

Для грузина этот мяч стал дебютным в составе горняков. Гочолеишвили проводит третий матч после трансфера в украинскую команду.

"Черноморец" успел отквитать один гол на 40-й минуте. На перерыв команды ушли с равным счетом.

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