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Гочолеишвили забил дебютный гол за Шахтер. ВИДЕО
Он провел всего три матча
Шахтар / Автор невідомий
"Черноморец" и "Шахтер" прямо сейчас встречаются в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Уже к 18-й минуте команды отличились трижды и сделали счёт 1:2. Второй гол "горняков" забил Гиорги Гочолеишвили.
Для грузина этот мяч стал дебютным в составе горняков. Гочолеишвили проводит третий матч после трансфера в украинскую команду.
"Черноморец" успел отквитать один гол на 40-й минуте. На перерыв команды ушли с равным счетом.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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