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У Буяльского почти нет шансов. Довбык увеличил в отрыв в бомбардирской гонке УПЛ, сделав хет-трик в ворота Металлиста-1925
У форварда СК "Днепра-1" уже 15 мячей в сезоне УПЛ
Фото: СК Днепр-1
СК Днепр-1 одержал
Форвард отличился трижды во второй половине игры, тем самым еще более уверенно закрепился на вершине гонки бомбардиров УПЛ - на счету Довбика уже 15 голов в 19 матчах сезона УПЛ, 5 из них были забиты с 11-метровой отметки.
Стоит отметить, что на второй строчке в гонке бомбардиров идет полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский, на счету которого 11 голов национальном чемпионате.
Напомним, победа над "Металлистом-1925" позволила подопечным Александра Кучера уверенно себя чувствовать на второй строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка после 18 сыгранных матчей.
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