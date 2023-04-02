У Буяльского почти нет шансов. Довбык увеличил в отрыв в бомбардирской гонке УПЛ, сделав хет-трик в ворота Металлиста-1925

СК Днепр-1 одержал уверенную победу над харьковским "Металлистом-1925". Форвард днепрян Артем Довбик отгрузил три гола в ворота харьковского клуба, выйдя на замену.

Форвард отличился трижды во второй половине игры, тем самым еще более уверенно закрепился на вершине гонки бомбардиров УПЛ - на счету Довбика уже 15 голов в 19 матчах сезона УПЛ, 5 из них были забиты с 11-метровой отметки.

Стоит отметить, что на второй строчке в гонке бомбардиров идет полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский, на счету которого 11 голов национальном чемпионате.

Напомним, победа над "Металлистом-1925" позволила подопечным Александра Кучера уверенно себя чувствовать на второй строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка после 18 сыгранных матчей.