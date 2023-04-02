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Хет-трик от Довбика. Видео голов матча Металлист 1925 – Днепр-1 0:3
Днепряне не подпускают "Зарю"
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
Первый там не предвещал ничего хорошего для "Днепра-1" в номинально гостевом матче против "Металлиста 1925". Харьковчане здорово держали оборону и не оставляли одному из лидеров чемпионата шансы на возможную победу. Но после перерыва в пользу днепрян сработал Артем Довбик: сначала нападающий фактически сам для себя создал первый гол, а затем реализовал два пенальти. 0:3 - "Металлист 1925" продлевает свою безвыигрышную серию до шести матчей, а "Днепр-1" сохраняет вторую строчку.
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"Металлист 1925" - "Днепр-1" 0:3
Голы: Довбик (71, 78, пен, 82, пен)
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