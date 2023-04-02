  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - Шахтер 2:2. Лидера удалось остановить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Шахтер 2:2. Лидера удалось остановить

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Коллектив Григорчука первым в УПЛ останавливает команду Йовичевича в 2023-м

Черноморец - Шахтер 2:2. Лидера удалось остановить

Фото: ФК Шахтар

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В принципе, если вы более-менее внимательно следите за нынешним сезоном УПЛ, то должны быть в курсе, что "Черноморец" мы чаще критикуем, нежели хвалим. Особенно за первый круг, когда коллектив Григорчука отказывался демонстрировать любую стабильность и забивать. Но зиму опытный коуч "моряков" явно провел с пользой, подготовив к весне новую команду. Стабильную. Уверенную. Местами яркую. Немного везучую. Как итог, семь из девяти балов и сразу плюс несколько позиций в таблице. Но перед игрой с "Шахтером" это не гарантировало ничего.

Ибо "Шахтер", когда видит вывеску матчей УПЛ, а не еврокубков, включает режим "берсерка", уничтожая всех оппонентов. Команда Йовичевича за весну без проблем разгромила "Минай", "Металлист 1925", "Рух" и "Кривбасс", что позволило опередить "Днепр-1" и возглавить таблицу УПЛ. Единственное, что могло помочь одесситам сегодня - это внимательная игра в обороне, а также недавняя международная пауза, которая традиционно забирает немало сил у грандов. С другой стороны, под рукой у Йовичевича широкий арсенал игроков, а потому можно спокойно ротировать футболистов, используя разные сочетания.

Выше мы написали, что против "Шахтера" очень важно не пропустить быстрый гол, ибо после "горняки" получают возможность разрывать на пространстве против соперника, который отчаянно пытается сравнять. Хозяева одесского поля миссию провалили, пропустив уже на 21-й секунде. Бондаренко в чужой штрафной отпасовал на Крыськива, который шикарным ударом в дальний сумел открыть счет. Казалось, что впереди нас ждет предсказуемый сценарий, но "Черноморец" огрызнулся, еще как огрызнулся. Все случилось после подачи углового, после которой Назарина нарушил правила, сыграв рукой. В лайве арбитр матча упустил данный эпизод, однако ВАР все видит - Коваленко пересмотрел эпизод и указал на точку. В ответственный момент к мячу подошел капитан Путря и точно пробил в угол. 1:1.

"Шахтер" конечно же не посыпался, продолжая уверенно контролировать ход поединка. Гости создали несколько неплохих моментов, в одном из которых Траоре умудрился пробить выше ворот из убойной позиции. Видно, что легионер "горняков" ныне далек от своей идеальной формы. Правда в составе команды нашелся другой иностранец, который вернул "Шахтеру" преимущество. Гочолейшвили, игравший сегодня на позиции вингера, протащил мяч на чужой половине, после чего мощно пробил в ближний угол - Непогодов выручить не сумел. Все мы замерли в ожидании ответа от "моряков", которые буквально спустя несколько минут разорвали оппонента на контратаке. Однако, увы, очередной гол Алефиренко был отменен из-за офсайда Кузыка. Здесь команду Григорчука не выручил даже ВАР.

Но все равно "Черноморец" сравнял. И снова после углового. Кузык подал в чужую штрафную, Демченко скинул головой, а центрбек Салюк сумел нанести точный удар. 2:2. "Вот это матч", - скажите вы. Полностью согласны! И это только первый тайм. Конечно, после перерыва уже не было тех скоростей, "Черноморец" гораздо больше времени проводил на своей половине, стараясь в первую очередь удержать победный счет. И у них это получалось, причем почти без ошибок. Более того, главный момент всего второго тайма создала именно команда Григорука, когда одной передачей Хадида вывел Алефиренко на свидание с кипером соперника. Трубин вовремя вышел из ворот, сократив дистанцию до цели, тем самым выручив команду в решающий момент. Однако было очень опасно.

2:2. Отличный матч в Одессе. Вероятно, лучший за весь тур. "Шахтер" впервые этой весной теряет очки в рамках УПЛ, а коллектив Григорчука продолжает удерживать успешную серию. На сей раз "Черноморец" добротно смотрелся на фоне одной из лучших команд страны, тем самым доказав, что дела у них идут на поправку. "Шахтер" же позволил "Днепру-1" чуть сократить отставание, однако все еще имеет плюс один от главного преследователя.

VBET-лига. 19-й тур
2 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"
Черноморец - Шахтер 2:2
Голы: Илья Путря 8 (пен.), Владимир Салюк 41 - Дмитрий Крыськив 1, Гиорги Гочолейшвили 19
Черноморец: Дмитрий Непогодов, Александр Васильев, Лука Гучек, Орест Кузык (Артур Авагимян 70), Илья Путря, Гай Хадида (Дмитрий Юсов 84), Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Зигей Бадибанга, Максим Брагару, Владимир Салюк
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 72), Валерий Бондарь, Гиорги Гочолейшвили (Дмитрий Топалов 72), Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Артём Бондаренко (Невен Джурасек 82), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Кевин Келси 82), Ефим Конопля, Егор Назарина
Предупреждения: Гай Хадида 45+2, Илья Путря 58, Александр Васильев 73 - Валерий Бондарь 43, Егор Назарина 55

По теме
yellow-arrow
Артем Довбик забил юбилейный гол в рамках УПЛ. Он обошел Ротаня и Коноплянку
yellow-arrow
Луческу: Счет 2:0 не отражает ход событий - мы должны были забивать больше
yellow-arrow
Шахтер подпускает конкурентов, Довбик отрывается в гонке бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
02.04.2023 в 18:39
Лучшие сегодня в Шахтере Судаков и Крыськив, Худшие Бондарь, Конопля. У Черноморца лучшие Салюк и Алефиренко, худшие Нэпогодов и Юсов
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
02.04.2023 в 18:31
Бондарь самий слабий гравець Шахтаря, в захисті постійно порушує правила, на початку атаки нуль. Хай йде в Азербайджан чи Казахстан
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
02.04.2023 в 18:10
да черноморец выглядел неплохо.ничья шахтёра-ошибки йовичевича.выпускать на замену сикана и топалова???лучше бы келси вышел в начале второго тайма.да ещё борячук и тотовицкий в запасе.непонятная замена судакова.к тому же отсутствовали степаненко,зубков и швед.бондарь вроде бы не хочет продлевать контракт?с такой игрой как сегодня он никому и даром не нужен.надеюсь выводы будут сделаны
Ответить
+4
0
Геродот (Винница)
02.04.2023 в 17:43
Абсолютно закономерная ничья, Черноморец молодец, выложился на все сто, респект команде. Ну а Шахтер, на мой взгляд, сегодня показал очень серую игру. Абсолютно безобразно сыграла вся защита, особенно фланги, там постоянно был проходной двор. В центре защиты не лучше - все время проигрывали верховые мячи Матвиенко и Бондарь, пргопустили оттуда гол. Плохо сыграла средняя линия, которая и должна создавать голевые моменты, Совсем вялую и невыразитнльную игру показали Назарина и Крискив, постоянно терял мяч Бондаренко или лупил выше ворот. Лишь одного можно отметить - Судакова - постоянно креативно нагнетал, но партнеры все транжирили. Неэффективным был и Траоре - постоянно заваливался, он как-то не вписывается в модель игры Йовичевича. Ну и похоже у Шахтера есть еще одна проблема - в отсутствие Степаненка никто не умеет играть головой. Сколько было угловых или навесов в штрафную - тупо подставлялась голова и мяч летит в молоко. Замены ничего не усилили, после ухода Судакова - креатив исчез. Это говорит о том, что выпускать на усиление некого. А вот выход в игре с Металлистом -1925 Довбика во втором тайме все изменил - вышел, забил 3 гола и сдепал игру. Именно такой игрок нужен Шахтеру, а не держать у команде слабеньких игроков типа Джурасека, Лукаса Тейлора или Топалова. Сейчас Шахтер - команда ровная по составу, но явных лидеров в ней нет. А должны быть, иначе подобные не очень выразитепьные игры и далее будут продолжаться. Да и разрыв теперь с Днепрм-1 стал всего очко, так что думай Йовичевич.
Ответить
+2
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
02.04.2023 в 17:29
БОЛЬШОЕ СПАСИБО любимой команде.., как раз во время первого тайма лежал на операционном столе. БАЛЬЗАМ НА РАНЫ... Кто же теперь скажет что ЧЕРНОМОРЕЦ будет биться за право остаться в УПЛ!Курочка по зёрнышку клюёт...
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
02.04.2023 в 17:21
Нешахтер не нужен! Кривбасс это сила
Ответить
0
-8
avatar
scorpius (Ck)
02.04.2023 в 17:23
Проходи мимо, ты здесь явно лишний
Ответить
+4
0
fanatSD (донецк)
02.04.2023 в 17:58
..... прикрой
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.04.2023 в 17:07
Хороша гра як для УПЛ, без центру поля і дебільних перекатувань м'яча з флангу на фланг. Салюк може вирости в класного захисника. Взагалі, Чорноморець може ще наробити шороху якщо не в цьому чемпіонаті, то в наступному.
Ответить
+5
0
tolina-ystas (Краматорск)
02.04.2023 в 17:05
Черноморец был хорош а Шахтёр при такой хорошей игре соперника не очень.Упускать такие моменты побед не будет.Хотя с таким составом чего то из ряда вон выходящего ожидать не приходится
Ответить
+5
0
avatar
scorpius (Ck)
02.04.2023 в 17:03
Отличный матч - скорости, темп, накал, интрига. 1 тайм вообще шикарный, один из лучших в этом сезоне, во 2-м было больше сумбура. Хоть Шахтер очки потерял, но одесситам большое спасибо за игру, побольше бы таких в сезоне.
Ответить
+8
0
Hate_Hate (Ukraine )
02.04.2023 в 16:59
А Черноморец хорош.
Ответить
+7
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде