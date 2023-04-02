Черноморец - Шахтер 2:2. Лидера удалось остановить

В принципе, если вы более-менее внимательно следите за нынешним сезоном УПЛ, то должны быть в курсе, что "Черноморец" мы чаще критикуем, нежели хвалим. Особенно за первый круг, когда коллектив Григорчука отказывался демонстрировать любую стабильность и забивать. Но зиму опытный коуч "моряков" явно провел с пользой, подготовив к весне новую команду. Стабильную. Уверенную. Местами яркую. Немного везучую. Как итог, семь из девяти балов и сразу плюс несколько позиций в таблице. Но перед игрой с "Шахтером" это не гарантировало ничего.

Ибо "Шахтер", когда видит вывеску матчей УПЛ, а не еврокубков, включает режим "берсерка", уничтожая всех оппонентов. Команда Йовичевича за весну без проблем разгромила "Минай", "Металлист 1925", "Рух" и "Кривбасс", что позволило опередить "Днепр-1" и возглавить таблицу УПЛ. Единственное, что могло помочь одесситам сегодня - это внимательная игра в обороне, а также недавняя международная пауза, которая традиционно забирает немало сил у грандов. С другой стороны, под рукой у Йовичевича широкий арсенал игроков, а потому можно спокойно ротировать футболистов, используя разные сочетания.

Выше мы написали, что против "Шахтера" очень важно не пропустить быстрый гол, ибо после "горняки" получают возможность разрывать на пространстве против соперника, который отчаянно пытается сравнять. Хозяева одесского поля миссию провалили, пропустив уже на 21-й секунде. Бондаренко в чужой штрафной отпасовал на Крыськива, который шикарным ударом в дальний сумел открыть счет. Казалось, что впереди нас ждет предсказуемый сценарий, но "Черноморец" огрызнулся, еще как огрызнулся. Все случилось после подачи углового, после которой Назарина нарушил правила, сыграв рукой. В лайве арбитр матча упустил данный эпизод, однако ВАР все видит - Коваленко пересмотрел эпизод и указал на точку. В ответственный момент к мячу подошел капитан Путря и точно пробил в угол. 1:1.

"Шахтер" конечно же не посыпался, продолжая уверенно контролировать ход поединка. Гости создали несколько неплохих моментов, в одном из которых Траоре умудрился пробить выше ворот из убойной позиции. Видно, что легионер "горняков" ныне далек от своей идеальной формы. Правда в составе команды нашелся другой иностранец, который вернул "Шахтеру" преимущество. Гочолейшвили, игравший сегодня на позиции вингера, протащил мяч на чужой половине, после чего мощно пробил в ближний угол - Непогодов выручить не сумел. Все мы замерли в ожидании ответа от "моряков", которые буквально спустя несколько минут разорвали оппонента на контратаке. Однако, увы, очередной гол Алефиренко был отменен из-за офсайда Кузыка. Здесь команду Григорчука не выручил даже ВАР.

Но все равно "Черноморец" сравнял. И снова после углового. Кузык подал в чужую штрафную, Демченко скинул головой, а центрбек Салюк сумел нанести точный удар. 2:2. "Вот это матч", - скажите вы. Полностью согласны! И это только первый тайм. Конечно, после перерыва уже не было тех скоростей, "Черноморец" гораздо больше времени проводил на своей половине, стараясь в первую очередь удержать победный счет. И у них это получалось, причем почти без ошибок. Более того, главный момент всего второго тайма создала именно команда Григорука, когда одной передачей Хадида вывел Алефиренко на свидание с кипером соперника. Трубин вовремя вышел из ворот, сократив дистанцию до цели, тем самым выручив команду в решающий момент. Однако было очень опасно.

2:2. Отличный матч в Одессе. Вероятно, лучший за весь тур. "Шахтер" впервые этой весной теряет очки в рамках УПЛ, а коллектив Григорчука продолжает удерживать успешную серию. На сей раз "Черноморец" добротно смотрелся на фоне одной из лучших команд страны, тем самым доказав, что дела у них идут на поправку. "Шахтер" же позволил "Днепру-1" чуть сократить отставание, однако все еще имеет плюс один от главного преследователя.

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"

Черноморец - Шахтер 2:2

Голы: Илья Путря 8 (пен.), Владимир Салюк 41 - Дмитрий Крыськив 1, Гиорги Гочолейшвили 19

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Александр Васильев, Лука Гучек, Орест Кузык (Артур Авагимян 70), Илья Путря, Гай Хадида (Дмитрий Юсов 84), Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Зигей Бадибанга, Максим Брагару, Владимир Салюк

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 72), Валерий Бондарь, Гиорги Гочолейшвили (Дмитрий Топалов 72), Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Артём Бондаренко (Невен Джурасек 82), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Кевин Келси 82), Ефим Конопля, Егор Назарина

Предупреждения: Гай Хадида 45+2, Илья Путря 58, Александр Васильев 73 - Валерий Бондарь 43, Егор Назарина 55