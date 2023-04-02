Черноморец впервые с 2017-го года не проиграл Шахтеру

В рамках 19-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на своем поле расписал результативную ничью с донецким "Шахтером" – 2:2.

Таким образом, "моряки" впервые с 2017 года не проиграли "горнякам". Тогда 17 сентября в Одессе "Черноморец" сыграл с "Шахтером" 0:0.

На данный момент команда Романа Григорчука занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а подопечные Игоря Йовичевича лидируют в первенстве.