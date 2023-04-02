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Черноморец впервые с 2017-го года не проиграл Шахтеру
Сегодня "моряки" отстояли ничью в матче с "горняками"
Фото: ФК Шахтар
В рамках 19-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на своем поле расписал
Таким образом, "моряки" впервые с 2017 года не проиграли "горнякам". Тогда 17 сентября в Одессе "Черноморец" сыграл с "Шахтером" 0:0.
На данный момент команда Романа Григорчука занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а подопечные Игоря Йовичевича лидируют в первенстве.
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