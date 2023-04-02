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Заря - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов
Три очка для подопечных ван Леувена
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 19-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" уверенно обыграла львовский "Рух" – 3:0. После этого тура подопечные Патрика ван Леувена занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ, а "львы" продолжают уходить в зоне вылета.
VBET-лига. 19-й тур
2 апреля, Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
Голы: Булеца (19, пен), Русин (65), Погорелый (86)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
02.04.2023 в 17:53
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