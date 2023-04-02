Заря - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 19-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" уверенно обыграла львовский "Рух" – 3:0. После этого тура подопечные Патрика ван Леувена занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ, а "львы" продолжают уходить в зоне вылета.

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Заря – Рух 3:0

Голы: Булеца (19, пен), Русин (65), Погорелый (86)