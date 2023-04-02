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Заря - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Три очка для подопечных ван Леувена

Заря - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках 19-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" уверенно обыграла львовский "Рух" – 3:0. После этого тура подопечные Патрика ван Леувена занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ, а "львы" продолжают уходить в зоне вылета.

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Заря – Рух 3:0

Голы: Булеца (19, пен), Русин (65), Погорелый (86)

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
02.04.2023 в 17:53
Козлят вирухали у всі дири. Поміняли тренера шило на мило. Тренер рівня ДЮСШ, він навіть не пробував щось змінити. Зоря їх рухала і рухала, а він чемно спостерігав...
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