Луческу: Счет 2:0 не отражает ход событий - мы должны были забивать больше

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Львовом" в матче 19-го тура УПЛ.

– Сегодня поле было тяжелым, мы играли против команды, которая физически хорошо подготовлена. Мы очень хотели победить, хорошо проявили себя молодые игроки, и я рад за них. Хочу сказать, что мы полностью доминировали на поле, и счет 2:0 в достаточной степени не отражает ход событий – мы должны забивать больше мячей. Приятно, что Бенито прибавляет от матча к матчу. Также поздравляю с дебютом Яцыка, это важно, ведь он стал еще одним перспективным исполнителем после Волошина, Царенко, Дячука, который сыграл за первую команду. Мы должны помочь молодым футболистам играть на хорошем уровне – на уровне первой команды.

Также отмечу, что мы не использовали все свои моменты – у нас было еще минимум 6-7 возможностей, чтобы забить. Но ничего страшного, нам нужно время, ведь у нас была отличная команда, которая становилась чемпионом Украины, но потом пришлось сменить примерно 12 исполнителей, которых мы потеряли. Некоторые из них хорошо себя проявляют в Англии и Испании, некоторые – в Греции и других странах. Витиньо и де Пена неплохо выступают в чемпионатах Латинской Америки. Как видите, у нас очень много хороших исполнителей, но команда почти полностью изменилась.

– Вы уже встречались с ФК "Львов" в первом круге, сейчас это полностью новая команда с новым тренером. Как вы можете оценить изменения?

– Я не буду говорить о команде соперника, это не мое дело. Я не знаю их дел и проблем и с моей стороны некорректно обсуждать другого тренера. Надеюсь, ваша команда будет побеждать с новым наставником.

- Вы упомянули о тяжелом поле, решение сыграть на этом стадионе было попыткой соперника нивелировать преимущество "Динамо" в технике и комбинационной игре?

- Это точно было не нашим решением, видимо, это решали городские власти Львова, я точно не знаю. Возможно, для хозяев играть на "Львов Арене" было слишком дорого. Но ничего страшного, поле – это не главная проблема. Если бы мы могли играть со зрителями – это другое дело, а без них – какая разница, на каком поле проводить игру.

- С чем связано отсутствие в заявке на игру Владислава Супряги и когда можно ожидать его возвращения?

- У Владислава была операция в Германии, после чего он до сих пор восстанавливается. Мы ждем его уже в течение двух лет, и это нелегко для нас. Сейчас он не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь нам, но мы продолжаем на него рассчитывать.

- Учитывая турнирную ситуацию, можно ли сказать, что нынешний чемпионат Украины самый интересный в плане борьбы за чемпионство за все годы вашей работы в Украине?

- Мне бы не хотелось считать, что это самый интересный чемпионат, ведь мы играем без зрителей, в разных городах, переезжаем на длинные расстояния, проводим по 10-13 часов в поездах и т.д. Нелегко играть без наших болельщиков, потому что команда не может им отдать все, что может на поле, и получить эмоции и удовольствие от футбола. Происходящее сейчас это невероятно! Я никогда в жизни не мог вообразить, что придется играть в таких условиях. Скорее, это самый тяжелый чемпионат. Но я должен быть здесь, и в такой сложной ситуации не оставлю команду.

Мы должны играть в футбол, чтобы создавать ощущение, что жизнь продолжается. Это важно, потому что люди смотрят на нас и понимают, что оно продолжается. Разумеется, во время войны сложно играть на уровне западных команд, но крайне важно продолжать поддерживать имидж украинского футбола на высоком уровне.