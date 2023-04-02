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Артем Довбик забил юбилейный гол в рамках УПЛ. Он обошел Ротаня и Коноплянку

Премьер-лига
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Хет-трик в 19-м туре вывел форварда на новый уровень

Артем Довбик забил юбилейный гол в рамках УПЛ. Он обошел Ротаня и Коноплянку

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
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"Днепр-1" в воскресенье, 2 апреля, разгромил "Металлист 1925" со счетом 3:0. Все три мяча записал на свой счет форвард Артем Довбик. Таким образом, он закрепился на первой строчке в текущей гонке бомбардиров УПЛ – его отрыв от Виталия Буяльского составляет уже четыре мяча, пока счет 15:11 в пользу представителя "Днепра-1".

А еще третий гол в игре с харьковчанами стал юбилейным для Артема, теперь на его счету 40 результативных ударов (был еще один гол в игре "Днепра" и "Волыни", но тот матч был остановлен из-за поведения фанатов и днепрянам засчитали поражение 0:3).

В общем рейтинге бомбардиров за все сезоны высшего украинского дивизиона Довбик обошел таких знаковых футболистов, как Евгений Коноплянка (38 голов), Павел Шкапенко, Эдуардо, Денис Олейник и Руслан Ротань (по 39). Артем сравнялся с Олег Венглинским и Эдмаром, а уже следующий гол позволит догнать Жадсона и Любеновича.

Напомним, что лучшим бомбардиром УПЛ за все времена является Максим Шацких, у которого 124 гола, у Реброва 123. У Евгения Селезнева – 117, но раньше была информация, что он решил завершить карьеру. Среди ныне играющих футболистов в чемпионате самый высокий показатель у Александра Гладкого – 97 мячей.

По поводу Довбика, добавим, что в нынешнем сезоне он также забил 5 голов в Лиге Конференций. Он также отличился в чемпионате и кубке Дании. На счету Артема уже 6 голов в 15 матчах за сборную Украины.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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