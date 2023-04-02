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Ротань - лучший тренер 19-го тура УПЛ
Александрия спокойно разобралась с Ворсклой
Фото: ФК Олександрія
Завершились все матчи 19-го тура украинской Премьер лиги. Из интересных результатов: "Шахтер" оступился в Одессе, "Днепр-1" разгромил "Металлист-1925", а "Александрия" неожиданно не оставила шансов "Ворскле".
Лучшим тренером прошедшего тура признан главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.
В турнирной таблице подопечные Ротаня идут на пятом месте. В активе "Александрии" 31 очко после 19 сыгранных туров.
Девятого апреля команда Ротаня примет "Черноморец". Встреча на КСК Ника начнется в 13:00.
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