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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань - лучший тренер 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия спокойно разобралась с Ворсклой

Ротань - лучший тренер 19-го тура УПЛ

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Завершились все матчи 19-го тура украинской Премьер лиги. Из интересных результатов: "Шахтер" оступился в Одессе, "Днепр-1" разгромил "Металлист-1925", а "Александрия" неожиданно не оставила шансов "Ворскле".

Лучшим тренером прошедшего тура признан главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

В турнирной таблице подопечные Ротаня идут на пятом месте. В активе "Александрии" 31 очко после 19 сыгранных туров.

Девятого апреля команда Ротаня примет "Черноморец". Встреча на КСК Ника начнется в 13:00.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
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Комментарии (3)
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Кокс11 (Харьков)
02.04.2023 в 19:41
Раз на рік і палка може стрельнути.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
02.04.2023 в 19:21
І тут його всунулиА чому не Григорчук?
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0
0
avatar
студент (Харьков)
02.04.2023 в 19:21
Ыыыыыыыы!!!!
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0
0

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