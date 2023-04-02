Ротань - лучший тренер 19-го тура УПЛ

Завершились все матчи 19-го тура украинской Премьер лиги. Из интересных результатов: "Шахтер" оступился в Одессе, "Днепр-1" разгромил "Металлист-1925", а "Александрия" неожиданно не оставила шансов "Ворскле".

Лучшим тренером прошедшего тура признан главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

В турнирной таблице подопечные Ротаня идут на пятом месте. В активе "Александрии" 31 очко после 19 сыгранных туров.

Девятого апреля команда Ротаня примет "Черноморец". Встреча на КСК Ника начнется в 13:00.