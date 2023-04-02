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Григорчук: С Шахтером были признаки настоящего прогрессивного футбола, в который мы хотим играть

Премьер-лига
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Наставник "моряков" о ничьей с "горняками"

Григорчук: С Шахтером были признаки настоящего прогрессивного футбола, в который мы хотим играть

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" в матче 19-го тура УПЛ.

– Благодаря чему команде удалось сегодня выдержать удар и получить результат?

– Случилось так, что мы пропустили на первой минуте, но дальше начали играть так, как хотели с самого начала. Благо, нас это не огорчило, а команда очень четко делала то, о чем мы договаривались и над чем работали. И я скажу, что сегодняшняя игра, как со стороны соперника, так и с нашей стороны, включала в себя очень серьезные футбольные составляющие. Мы этим очень довольны, потому что действительно были признаки настоящего прогрессивного футбола, в который мы хотим играть. Да, были ошибки, не было целостной картины, но я бы эту игру назвал нашим достижением на данный момент.

- Правильно ли сказать, что "Черноморец" хорошо воспользовался пространством, которое давал "Шахтер"? И насколько поменялась ваша команда по сравнению с первым кругом чемпионата?

– Что касается первого вопроса, то одна из составляющих, о которых я говорил, и она очень важна – мы не пользуемся тем, что дает соперник, а приобретаем это определенными действиями. Мы сами завоевываем пространство, возможности – и это результат и физической, и тактической работы. Именно это является одной из составляющих, относящейся к очень серьезному футболу. Что касается второго вопроса, то команда у нас очень изменилась – пришел целый ряд футболистов, достаточно быстро интегрирующихся в нашу игру. В то же время группа людей, которые у нас были, стали лучше понимать друг друга и тот стиль, в котором мы хотим играть. И потому могу сказать, что мы сейчас действуем гораздо качественнее, чем это было в первой части сезона.

– Можно ли сказать, что сегодняшняя игра стала лучшей в сезоне для "Черноморца" с тактической точки зрения?

– Нет, я не могу сказать, что эта игра самая лучшая именно в таких глубоких тактических и стратегических вещах. Если проанализировать все наши игры, то я бы сказал, что в тактическом плане лучшей нашей игрой был матч с "Металлистом", как бы странно это вам не показалось. Мне очень понравилась игра в тактическом понимании. Там было много моментов, которые мы можем занести в актив и сказать, что мы смогли это сделать. В целом, в каждой игре мы были разными, но разными в хорошем смысле, в правильном – были и тактически гибкими парни, и в функциональном аспекте есть уровень определенный, что мы держим.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК "Шахтер"

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