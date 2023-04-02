Черноморец - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 19-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" расписал ничью с донецким "Шахтером". Подопечные Романа Григорчука и Игоря Йовичевича дважды обменялись голами в первом тайме. После этого тура "моряки" занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а "горняки" лидируют в первенстве.

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"

Черноморец - Шахтер 2:2

Голы: Илья Путря 8 (пен.), Владимир Салюк 41 - Дмитрий Крыськив 1, Гиорги Гочолейшвили 19