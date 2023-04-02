Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов
"Горняки" продолжают лидировать в чемпионате
Фото: ФК Шахтар
В рамках 19-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" расписал ничью с донецким "Шахтером". Подопечные Романа Григорчука и Игоря Йовичевича дважды обменялись голами в первом тайме. После этого тура "моряки" занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а "горняки" лидируют в первенстве.
VBET-лига. 19-й тур
2 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"
Голы: Илья Путря 8 (пен.), Владимир Салюк 41 - Дмитрий Крыськив 1, Гиорги Гочолейшвили 19
Популярное сейчас
- Эдмар: Два пенальти в одни ворота? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю
- Первый гол Рамиреса по возвращении в Киев. Львов – Динамо 0:2. Видео голов
- В старте Динамо на матч против Львова выйдут два легионера
- Командир подразделения Kraken: Ходят слухи, что дом Ярославского при оккупации охраняли русские солдаты
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо