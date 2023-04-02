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Кучер - о травме Пеглоу: Он потянул заднюю мышцу

Премьер-лига
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Форварда заменили на 35 минуте матча

Кучер - о травме Пеглоу: Он потянул заднюю мышцу

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
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СК "Днепр-1" добыл убедительную победу над "Металлистом-1925" в рамках матча украинской Премьер лиги.

На 35 минуте матча на после вышел герой матча Артем Довбык, заменив бразильского форварда днепрян Жоана Пеглоу, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Главный тренер Днепра-1 рассказал о травме бразильца, назвав примерные сроки восстановления форварда:

"Он потянул заднюю мышцу, но надо сделать медосмотр и тогда уже будет что-то более точно известно", - сказал Кучер клубной пресс-службе.

Напомним, "Днепр-1" идет на второй строчке УПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта.

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В статье: СК Днепр-1 Жоан Пеглоу
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