Кучер - о травме Пеглоу: Он потянул заднюю мышцу

СК "Днепр-1" добыл убедительную победу над "Металлистом-1925" в рамках матча украинской Премьер лиги.

На 35 минуте матча на после вышел герой матча Артем Довбык, заменив бразильского форварда днепрян Жоана Пеглоу, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Главный тренер Днепра-1 рассказал о травме бразильца, назвав примерные сроки восстановления форварда:

"Он потянул заднюю мышцу, но надо сделать медосмотр и тогда уже будет что-то более точно известно", - сказал Кучер клубной пресс-службе.

Напомним, "Днепр-1" идет на второй строчке УПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта.