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Кучер - о травме Пеглоу: Он потянул заднюю мышцу
Форварда заменили на 35 минуте матча
scdnipro1.com.ua
СК "Днепр-1" добыл убедительную победу над "Металлистом-1925" в рамках матча украинской Премьер лиги.
На 35 минуте матча на после вышел герой матча Артем Довбык, заменив бразильского форварда днепрян Жоана Пеглоу, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Главный тренер Днепра-1 рассказал о травме бразильца, назвав примерные сроки восстановления форварда:
"Он потянул заднюю мышцу, но надо сделать медосмотр и тогда уже будет что-то более точно известно", - сказал Кучер клубной пресс-службе.
Напомним, "Днепр-1" идет на второй строчке УПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта.
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