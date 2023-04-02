Премьер-лига
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Довбик - лучший футболист 19-го тура УПЛ
Форвард оформил хет-трик в матче с Металлистом-1925
Фото: СК Днепр-1
Украинский форвард "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим футболистом 19-го тура украинской Премьер лиги, сообщает официальный сайт соревнований.
Нападающий отметился хет-триком в игре с "Металлистом 1925", в котором вышел на замену в средине первой половины встречи.
Напомним, "Днепр-1" идет на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта. Подопечные Александра Кучера отстают от "горняков" на один бал.
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