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Наставник Руха: Хотели сыграть с Зарей в агрессивный футбол

Премьер-лига
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Виталий Пономарев - о поражении своей команды

Наставник Руха: Хотели сыграть с Зарей в агрессивный футбол

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (0:3) в 19-м туре УПЛ.

"Сложная игра получилась. Мы готовились к такому матчу, ведь противостояли очень серьезному сопернику, одной из лучших команд в нашем чемпионате. Однако мы хотели с ней сыграть в агрессивный футбол, не действовать на поле вторым номером. Не все получалось. Но мы уже использовали то, что нарабатывали в последние недели. Конечно, было много ошибок, и именно необязательные ошибки в обороне привели к пропущенным голам.

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Понятно, что мы хотели добиться положительного результата. В этот раз, к сожалению, не вышло. Будем двигаться дальше, упорно работать, исправлять свои ошибки.

Если бы было больше времени на работу с командой после назначения главным тренером, то все равно не думаю, что мы бы выбрали какой-то другой план на игру. Конечно, некоторые ошибки бы забрали... Но вообще - после матча всегда легче говорить, чем до начала игры. До матча спрогнозировать все на 100 процентов невозможно", - сказал Пономарев.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
fcrukh.com

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