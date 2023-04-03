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Ван Леувен: Мы играли как одна команда и от этого всегда многое зависит
Наставник "Зари" - о победе над "Рухом"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над львовским "Рухом" (3:0) в матче 19-го тура УПЛ.
– Две команды играли в футбол. С первых минут у нас начали появляться шансы для реализации моментов. Соперник хорошо защищались и также создал несколько моментов. Приятно, что никто не играл исключительно от обороны.
Игроки, которые сегодня забивали, и вообще вся команда - хорошо сделала свою работу, я ребятами доволен. Также мне нравятся действия нашего молодого вратаря Александра Сапутина, он прогрессирует с каждым днем все больше. Не забывайте еще то, что для него это только 4 игра в Премьер-лиге. Мы сегодня играли, как одна команда и от этого всегда многое зависит. Результат соответствует игре.
– Готова ли "Заря" посягнуть на большее чем 3-е место в турнирной таблице?
– В первом круге мы играли нестабильно. Поэтому сейчас смотрим на каждую игру и расцениваем свои возможности. В этом году уже стали играть более стабильно, в каждом матче есть моменты. Конечно, мы стремимся забивать, побеждать и показывать свою игру в каждом поединке. Если соперник хочет играть так же, как и мы, то они дают возможность подхода к своим воротам, как это сегодня делал "Рух". Повторюсь, — приятно, что сегодня в футбол играли обе команды.
– Почему Эдуардо Герреро не вышел на поле?
– Когда он только присоединился к команде, у него было и есть много энтузиазма, чтобы играть. Он некоторое время пропустил. Ему еще нужно время для адаптации в Украине. Поэтому дали паузу. Она пойдет ему на пользу и поможет лучше играть и еще добавить в физической форме. Думаю, что на следующий матч он уже будет готов, - сказал ван Леувен.
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